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Avustralya'da kripto parayla fatura ödenebilecek

Avustralya’da bir fatura ödeme şirketi ve kripto para birimi borsası ortaklığıyla ülke genelinde faturalar 50 ila 100 kripto para birimiyle ödenebilecek.

Avustralya'da kripto parayla fatura ödenebilecek

Avustralya’da bir fatura ödeme şirketi ve kripto para birimi borsası ortaklığıyla ülke genelinde faturalar 50 ila 100 kripto para birimiyle ödenebilecek.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:27
Avustralya'da kripto parayla fatura ödenebilecek

Avustralya’da bir fatura ödeme şirketi ve kripto para birimi borsası ortaklığıyla ülke genelinde faturalar 50 ila 100 kripto para birimiyle ödenebilecek.

Avustralya merkezli fatura ödeme şirketi Gobbill ve kripto para birimi borsası Cointree, Avustralyalılar'ın kripto para birimleriyle faturalarını ödeyebilmelerine olanak sağlayan yeni ortaklıklarını duyurdu.

Ortak açıklamada, “İki şirket arasındaki küresel iş birliği söz konusu iki platformdaki kullanıcılara Cointree cüzdanlarındaki kripto para birimleri yoluyla faturalarını ödeme imkânı sunuyor” denildi.

Çalışmalar 1 ay içinde tamamlanacak

Cointree’den bir yetkili de, “Şu an faturaların borsada yer alan kripto para birimleriyle ödenebilmesi için Gobill’le birlikte çalışıyoruz” diye açıkladı. Yetkili söz konusu sürecin yaklaşık bir ay süreceğini, çalışmalar tamamlanana kadar, kullanıcıların faturalarını yalnızca Bitcoin'le ödeyebileceklerini belirtti.

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