"Avustralya'da İsrail'in Gazze Katliamı Protesto Edildi"

Avustralya’nın Melbourne kentinde bir grup gösterici, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliamı protesto etti.



İsrail askerlerinin Gazze sınırında, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen Filistinlilere yaptığı katliama karşı, Avustralya Filistin Dayanışma Grubu tarafından Melbourne Kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde düzenlenen gösteriye, farklı etnik kökenlere sahip çok sayıda Avustralyalı katıldı.



Göstericiler, attıkları sloganlarla İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarını kınadı ve saldırılara sessiz kalan ülkeleri eleştirdi.



Avustralya Filistin Dayanışma Grubu Sözcüsü Nasser Mashni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının 70 yıldır işgal altında olduğunu ve İsrail'in masum halka yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini belirterek, dünya liderlerine İsrail'in katliamlarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu.



"İSRAİL HERKESİN TERÖRİST OLDUĞUNA İNANIYOR"





İsrail'in işgal ve katliamlarına direnen Filistin halkına destek vermek için toplandıklarına dikkati çeken Mashni, "İsrail aralarında sağlık görevlileri, doktor, hemşire, gazeteci ve hatta 8 aylık kız çocuğunun da bulunduğu 62 kişiyi katletti. İsrail Savunma Bakanı (Avigdor) Liberman’a göre, Gazze’de hiç kimse masum değil. İsrail herkesin terörist olduğuna inanıyor. Bugün orada direnen insanları anmak için buradayız, yine geleceğiz." ifadelerini kullandı.İsrail'in katliamlarına karşı harekete geçerek İsrail büyükelçisini ülkelerinden gönderen Güney Afrika ve Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getiren Mashni, "Türkiye’den daha çok şey istiyoruz. Türkiye, Ortadoğu’daki Müslümanların lideri olarak İsrail'e yönelik boykot ve yaptırımlara öncülük etmelidir." dedi."BİRLİK OLMADIĞIMIZ SÜRECE KALBİMİZ DAİMA YANACAK"Gösterilere çok sayıda Avustralya'da yaşayan Türk de katıldı. Gösterici Bircan Kuyruk, "Bugün çok duyguluyum sanki bütün evlatlarımı ve ailemi kaybetmiş gibiyim çünkü onlar benim ailem, Filistinliler bizim ailemiz, bütün Müslümanların bir araya gelip birlik olmalarını diliyorum. Birlik olmadığımız sürece kalbimiz daima yanacak, ailemiz paramparça olacak.’’ dedi.Yapılan konuşmaların ardından Melbourne kent merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "Özgür Kudüs, Özgür Gazze", "İsrail dışarı", "Filistin’in yanındayız" ve "İşgali durdurun" yazılı dövizler taşıyarak, sloganlar attı.