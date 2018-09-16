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Avustralya'da İğneli Çilek Paniği.. Suçluyu İhbar Edene 100 Bin Dolar

Avustralya’da çileklerin içinden iğne çıkması büyük paniğe neden oldu. Sağlık Bakanlığı bu girişimi ‘çok kötü niyetli suç” olarak tanımlarken, şüphelilerin bulunması için her türlü desteğin mükafatlandırılacağı belirtildi.

Avustralya'da İğneli Çilek Paniği.. Suçluyu İhbar Edene 100 Bin Dolar

Avustralya’da çileklerin içinden iğne çıkması büyük paniğe neden oldu. Sağlık Bakanlığı bu girişimi ‘çok kötü niyetli suç” olarak tanımlarken, şüphelilerin bulunması için her türlü desteğin mükafatlandırılacağı belirtildi.

16 Eylül 2018 Pazar 12:09
Avustralya'da İğneli Çilek Paniği.. Suçluyu İhbar Edene 100 Bin Dolar

Avustralya’da çileklerin içinden iğne çıkması büyük paniğe neden oldu. Sağlık Bakanlığı bu girişimi ‘çok kötü niyetli suç” olarak tanımlarken, şüphelilerin bulunması için her türlü desteğin mükafatlandırılacağı belirtildi.

İğneli çilek şikayetlerinin ilki, geçtiğimiz hafta Queensland’de süper marketten aldığı çilekleri yedikten sonra mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan kişi ile başladı. Olayın ardından bölgedekiler, sosyal medya üzerinden paylaşımlarla çileklerin içinden çıkan iğneleri fotoğraflayarak yayınlandı.

Hastaneye kaldırılanların sayısı artınca Queensland’deki tüm süper marketler, çilek satışlarını durdurdu. Öte yandan Queensland’in ardından Viktorya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer şikayetler 'skandal'ın geniş ölçekli bir alana yayıldığını işaret etti.

Avustralyalı yetkililer ayrıca, çileklere iğne koyulmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişileri durumu acilen polise bildirmesi çağrısı yaptı.

Avustralya’da çileklerin içinden iğne çıkması büyük paniğe neden oldu. Sağlık Bakanlığı bu girişimi ‘çok kötü niyetli suç” olarak tanımlarken, şüphelilerin bulunması için her türlü desteğin mükafatlandırılacağı belirtildi.

İğneli çilek şikayetlerinin ilki, geçtiğimiz hafta Queensland’de süper marketten aldığı çilekleri yedikten sonra mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan kişi ile başladı. Olayın ardından bölgedekiler, sosyal medya üzerinden paylaşımlarla çileklerin içinden çıkan iğneleri fotoğraflayarak yayınlandı.

Hastaneye kaldırılanların sayısı artınca Queensland’deki tüm süper marketler, çilek satışlarını durdurdu.

Öte yandan Queensland’in ardından Viktorya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer şikayetler 'skandal'ın geniş ölçekli bir alana yayıldığını işaret etti.

Avustralyalı yetkililer ayrıca, çileklere iğne koyulmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişileri durumu acilen polise bildirmesi çağrısı yaptı.

İlk kez Queensland eyaletinde duyulan, çileklere iğne koyan şüphelilerin yakalanmasına yardım edeceklere 100 bin Avustralya Doları (yaklaşık 440 bin TL) ödenecek.

Olayın sorumluları henüz bilinmemekle birlikte, Üreticiler Derneği şüphelinin önceden çilek sektöründe çalışmış ve kızgın ayrılmış biri olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

'SKANDAL' ÇİLEK FİYATLARINI VURDU

Durumun giderek ciddileşmesi üzerine yetkililer, “Bu teşebbüs sadece Queensland ve diğer bölgelerdeki aileleri etkilemekle kalmıyor, büyük bir endüstri de bu durumdan kötü etkileniyor.” açıklamasında bulundu.

Üreticiler Derneği ise tüketicilere çilekleri ikiye bölerek yeme çağrısında bulunuyor. Ayrıca iğneli çilek ‘skandalı’, çilek fiyatlarında yarı yarıya düşüşlere yol açtı. Avustralya’da çilekler üretim maliyetinin altında satılmaya başlandı.

Son Güncelleme: 16.09.2018 15:11
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