Avustralya'da Çifte Vatandaşlık Senatörü İstifa Ettirdi

Avustralya'da Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Larissa Waters, Avustralya'nın yanı sıra Kanada vatandaşlığının da olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa etti.

ÜLKEDE BİR HAFTADA İKİNCİ SENATÖR, ÇİFTE VATANDAŞLIK SEBEBİYLE GÖREVİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Avustralya'da Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Larissa Waters, Avustralya'nın yanı sıra Kanada vatandaşlığının da olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Kanada'da doğan Waters, düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kanada Yüksek Kurulunun kendisini vatandaşlığı hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Kanada'nın Winnipeg kentinde 1977'de dünyaya geldiğini, Avustralyalı ailesinin kendisi 1 yaşına girmeden Kanada'dan ayrıldığını belirten Waters, doğumundan bir hafta sonra değişen Kanada yasalarıyla otomatik olarak Kanada vatandaşı olduğunu yeni öğrendiğini belirtti.

Waters, çifte vatandaşlığı olduğunu öğrenmesi üzerine 6 yıldır yürüttüğü senatörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Waters, "Senato ve Temsilciler Meclisinde yurt dışında doğan birçok siyasetçi var ve bir gün onlar da bu utanç verici açıklamayı yapabilir. Ancak üzülerek istifa ettiğimi açıkladığım bu anda başımı dik tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi lideri Senatör Richard Di Natale de partinin, gelecekteki seçimlere katılma hakkı olmayan kişiler için gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

Avustralya Anayasası'na göre, yabancı ülke vatandaşlarının Senatoya seçilmesi yasak. Yeşiller Partisi Senatörü Scott Ludlam da cuma günü Yeni Zelanda vatandaşlığının da bulunduğunun anlaşılması üzerine görevinden istifa etmişti.

Waters'ın mecliste geçirdiği dönemde aldığı tüm maaş, harcama ve ödenekleri geri ödemesi için dava açma hakkına sahip olan hükümet daha önce Yüksek Mahkemenin farklı gerekçelerle üyelikleri hakkında anayasaya aykırılık kararı verdiği iki eski senatör hakkında bu yola başvurmamıştı.