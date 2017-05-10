Avustralya'da 3,5 Milyar Yıllık Mikrobiyolojik Yaşam İzleri Keşfedildi

Avustralya'da eski bir kaplıca sahasında yaklaşık 3,5 milyar yıllık mikrobiyolojik yaşam izlerine rastlandı.
Avustralya'nın New South Wales Üniversitesinden (UNSW) bilim adamları Batı Avustralya eyaletinin Pilbara bölgesinde eskiden termal su kaynaklarını barındıran 3,48 milyar yıllık sahada fosilleşmiş mikroorganizmalara ait izler buldu.
Dünya üzerinde canlı yaşamın başlangıcına dair iki ana teori bulunduğunu, bunlardan ilkinde canlı yaşamının okyanus diplerindeki termal deliklerde ortaya çıktığının, diğerinin ise toprak üzerinde yeraltı sularının yüzeye çıkmasıyla oluşan sıcak gölcüklerde yaşamın oluştuğunun ileri sürüldüğüne dikkati çeken bilim adamları, yeni bulguların ikinci teoriyi destekler nitelikte olduğunu kaydetti.
Bundan önce mikrobiyolojik yaşamın ilk örneklerine Güney Afrika'daki 2,7 ila 2,9 milyar yıllık çökelti alanlarında rastlanmıştı.
Araştırmanın bulguları Nature Communications dergisinde yayımlandı.