Avustralya'da 3,5 Milyar Yıllık Mikrobiyolojik Yaşam İzleri Keşfedildi

Bundan önce mikrobiyolojik yaşamın ilk örneklerine Güney Afrika'daki 2,7 ila 2,9 milyar yıllık çökelti alanlarında rastlanmıştı.

Dünya üzerinde canlı yaşamın başlangıcına dair iki ana teori bulunduğunu, bunlardan ilkinde canlı yaşamının okyanus diplerindeki termal deliklerde ortaya çıktığının, diğerinin ise toprak üzerinde yeraltı sularının yüzeye çıkmasıyla oluşan sıcak gölcüklerde yaşamın oluştuğunun ileri sürüldüğüne dikkati çeken bilim adamları, yeni bulguların ikinci teoriyi destekler nitelikte olduğunu kaydetti.

Avustralya'da eski bir kaplıca sahasında yaklaşık 3,5 milyar yıllık mikrobiyolojik yaşam izlerine rastlandı.