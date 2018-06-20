Avustralya, Cinsel Tacize Ulusal Soruşturma Başlatıyor...



Avustralya, iş yerlerinde cinsel taciz konusunda ulusal soruşturma başlatıyor.

BBC'nin haberine göre, 665 bin dolara mal olması beklenen soruşturmanın, dünyadaki en kapsamlı soruşturması olacağı ifade ediliyor.

Cinsel tacize dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada başlatılan #MeToo hareketi çerçevesinde başlatılacak soruşturma, yeni cezalar dahil cinsel taciz konusunda yeni standartların getirilmesini hedefliyor.



Avustralya Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu üyesi Kate Jenkins, birçok işverenin cinsel taciz karşıtı politikaları olmasına rağmen iş yerlerinde bu tür hareketlerin değişmediğini söyledi.Jenkins, "Bu tür bir tutumun akla getirilemeyeceği bir toplum yaratmak için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.Avustralya İnsan Hakları Komisyonuna göre, 15 yaşından büyük Avustralyalıların yüzde 20'sinden fazlası iş yerinde cinsel tacize uğruyor.