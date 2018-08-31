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Avustralya Başbakanı, Kamboçya'da Casusluktan Suçlanan Ricketson'a Destek Vereceklerini Açıkladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kamboçya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan film yapımcısı James Ricketson'a destek vereceklerini söyledi.

Avustralya Başbakanı, Kamboçya'da Casusluktan Suçlanan Ricketson'a Destek Vereceklerini Açıkladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kamboçya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan film yapımcısı James Ricketson'a destek vereceklerini söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:11
Avustralya Başbakanı, Kamboçya'da Casusluktan Suçlanan Ricketson'a Destek Vereceklerini Açıkladı


Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kamboçya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan film yapımcısı James Ricketson'a destek vereceklerini söyledi.
Gazetecilere demeç veren Morrison, Avustralya hükümetinin geçen yıl Kamboçya'da muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yaptığı için bugün 6 yıl hapis cezası verilen Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson'u destekleyeceğini açıkladı.
Morrison, bu tür olaylarda sakince ve doğrudan çözüm yoluyla anlaşma ortamı oluşturmanın en iyi yol olduğunu sözlerine ekledi.
Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki mahkeme, ulusal güvenlik açısından sakıncalı bilgiler toplamakla suçlanan Ricketson'ı bugün görülen duruşmada 6 yıl hapse mahkum etti.
Savcılar, Ricketson'un muhalefet partisi veya doğrudan yabancı bir güçle çalıştığından şüphelenildiğini, bunun da ulusal güvenlik açısından casuslukla eşit bir suç olduğunu savundu.
Ricketson, yerel seçim kampanyasının son gününü görüntülemesinin ardından geçen yıl gözaltına alınmıştı. Avustralyalı yapımcı, resmi izni olmadan insansız hava aracı uçurmak, göç yasalarına karşı gelmek ve ulusal güvenlik tüzüğünü ihlal etmekle suçlanmıştı.
Ricketson, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) faaliyetlerine ilişkin filmleriyle tanınıyor.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 17:16
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