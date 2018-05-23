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Avustralya AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerini Başlatma Kararını Memnuniyetle Karşıladığını Bildirdi

Avustralya Başbakanı MalcolmTurnbull, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesi ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Avustralya AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerini Başlatma Kararını Memnuniyetle Karşıladığını Bildirdi

Avustralya Başbakanı MalcolmTurnbull, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesi ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 09:44
Avustralya AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerini Başlatma Kararını Memnuniyetle Karşıladığını Bildirdi


Avustralya Başbakanı MalcolmTurnbull, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesi ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Turnbull, AB Konseyi’nin, Avustralya’yla ticaret anlaşması yapılması için AB Komisyonu'na müzakerelere başlama yetkisi vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakanlık'ın resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde Turnbull, müzakerelerin resmen başlaması için AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström'ün, haziran ayında Avustralya’ya gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydederek, "STA anlaşması, Avustralya’nın ihracatını, ekonomik büyümesini ve yeni iş alanları yaratılmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

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Turnbull, Avustralya’nın blok olarak en büyük ikinci ticari ortağı olan AB’ye ülkede üretilen gıda ve tarım ürünlerinin eşit bir şekilde pazarlanması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Turnbull hükümeti, Avustralya’nın güçlü ekonomisine daha çok pazar açmak ve daha çok iş imkanı sağlayacak en kapsamlı ticari anlaşmayı başlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Avustralya ve Yeni Zelanda ile müzakerelerin başlayacağını açıklayan Avrupa Konseyi, söz konusu 2 ülke ile yapılacak STA'ların ticarete yönelik engelleri azaltmayı, gümrük vergilerini kaldırmayı, hizmet sektörü ve kamu alımlarına daha fazla erişim sağlamayı amaçladığı duyurmuştu.
AB üyesi ülkeler adına ticaret anlaşmaları yapan AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, haziran ayında müzakereleri resmi olarak başlatmak üzere Avustralya ve Yeni Zelanda'yı ziyaret edecek. İlk tur müzakerelerin temmuz ayında Brüksel'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 12:53
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaABMüzakere
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