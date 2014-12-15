Avrustralya'daki Rehine Olayı

SİDNEY'DE KURTULAN REHİNELERİN SAYISI 5'E ÇIKTI

Avustralya'nın Sidney kentinde bir kafede rehin alınanlardan kurtulanların sayısı beşe çıktı.

Sydney, kent merkezindeki Martin Place Caddesi'nde bulunan Lindt kafede yaklaşık 8 saattir rehin tutulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen rehinelerden üçünün kurtulmasının ardından kafede çalışan iki kadın daha dışarıya çıktı.

Sidney'de bir kafeteryada bulunan yaklaşık 10 kişinin bu sabah IŞİD terör örgütü üyelerince rehin alındığı ileri sürülmüş, kafeye gelen silahlı 2 kişi, burada bulunanları rehin almıştı.