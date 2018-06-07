Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Medvedev: Avrupalı şirketler TürkAkım'a hazırlanıyor
Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Medvedev, "Avrupalı şirketler, TürkAkım’dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladılar." dedi.
Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev, St. Petersburg’ta düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin TürkAkım projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Gazprom arasında, TürkAkım’da Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için gerekli protokolün imzalandığını hatırlatan Medvedev, “Projenin ikinci hattı için Avrupa’daki bazı doğalgaz taşıma sistemlerinin kapasite artırımına gitmesi gerekiyor. Avrupalı şirketler, TürkAkım’dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladılar.” ifadelerini kullandı.
Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya’ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a ulaştırılması, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.