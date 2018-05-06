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Avrupalı istihbarat heyetleri İsrail'e geldi

İsrail'in İran’ın nükleer programını devam ettirdiği iddialarını incelemek üzere Avrupalı istihbarat heyetlerinin ülkeye geldiği bildirildi.

Avrupalı istihbarat heyetleri İsrail'e geldi

İsrail'in İran’ın nükleer programını devam ettirdiği iddialarını incelemek üzere Avrupalı istihbarat heyetlerinin ülkeye geldiği bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 06:27
Avrupalı istihbarat heyetleri İsrail'e geldi

İsrail'in İran’ın nükleer programını devam ettirdiği iddialarını incelemek üzere Avrupalı istihbarat heyetlerinin ülkeye geldiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun daveti üzerine Avrupalı istihbarat heyetlerinin İran’ın nükleer programıyla ilgili iddiaların yer aldığı belgeleri incelemek üzere İsrail’e geldiği kaydedildi.

Heyetlerin İsrail’in iddiası çerçevesinde ortaya çıkan belgeleri incelediği belirtilen haberlerde, heyetlerin iddialarla ilgili görüşlerine yer verilmedi.

İsrail Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İngiltere Başbakanı May ile İran’ın nükleer programıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı ifade edilmişti.

Netanyahu, daha önce de aynı konu üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

NETANYAHU’NUN İRAN İDDİALARI
İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) yapılan yazılı açıklamada ise "İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı” bildirilmişti.
 

Son Güncelleme: 06.05.2018 09:54
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