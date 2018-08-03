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Avrupa’da Yılın En Sıcak Günleri!

Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen sıcak hava dalgası altındaki İspanya'da 2 kişi hayatını kaybederken, Portekiz'de termometrelerin yarın 47 dereceyi göreceği belirtildi.

Avrupa’da Yılın En Sıcak Günleri!

Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen sıcak hava dalgası altındaki İspanya'da 2 kişi hayatını kaybederken, Portekiz'de termometrelerin yarın 47 dereceyi göreceği belirtildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:03
Avrupa’da Yılın En Sıcak Günleri!


Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen sıcak hava dalgası altındaki İspanya'da 2 kişi hayatını kaybederken, Portekiz'de termometrelerin yarın 47 dereceyi göreceği belirtildi.

İspanya Meteoroloji Ajansının tahminlerine göre, ülkenin tamamında sıcak havanın etkisi hissedilecek.

Bugün sıcaklık 44 derece ile batıdaki Extremadura bölgesinde ve 42 derece ile Galicia bölgesinin bir bölümü ile Endülüs bölgesinin büyük bölümünde etkisini hissettirecek.

Aralarında Türk turistlerin çokça ziyaret ettiği Granada, Cordoba ve Sevilla'nın da olduğu Endülüs bölgesinde yoğun şekilde kendini gösterecek sıcaklıklar, yarın daha da yükselecek. Sıcaklık, başkent Madrid'de bugün 39, yarın 40 dereceyi bulacak.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava, 2 kişinin de hayatının kaybetmesine yol açtı. Salı günü ülkenin güneydoğusundaki Murcia'da bir inşaat işçisinin ölmesinin ardından bugün de yine aynı bölgede kendi çiftliğinde tarımla uğraşan 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. İspanya basını, bu yaz sıcak havanın etkisiyle 107 kişinin hastanelere başvurduğunu yazdı.

PORTEKİZ’DE REKOR SICAKLIK BEKLENTİSİ

Öte yandan İspanya'nın komşusu Portekiz'de ise rekor sıcaklık bekleniyor. Ülkede en yüksek sıcaklık bu sene 45,2 derece ile dün başkent Lizbon'un 150 kilometre kuzeydoğusundaki Abrantes kasabasında kaydedilirken, yarın da termometrelerin bazı bölgelerde 47 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölge halkına günün en güneşli saatlerinde dışarıya çıkılmaması, açık havada spor yapılmaması, yeterince su içilmesi, ev ve araçların olabildiğince soğuk tutulması uyarısında bulundu.

Uzmanlar da güneşe maruz kalan araçlarda bebek, çocuk, engelli ya da hayvanların bırakılmaması, özellikle yaşlıların susamasalar bile günde 2 litre suç içmeleri ve yüksek oranda su içeren meyve tüketmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 17:05
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