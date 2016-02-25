Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Avrupa’da Sığınmacılara Karşı Alınan Güvenlik Tedbirleri Tedirgin Edici Bulundu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, beş Avrupa ülkesinin sığınmacılar konusunda aldığı güvenlik tedbirlerinden ciddi endişe duyduğunu kaydetti.

Avrupa’da Sığınmacılara Karşı Alınan Güvenlik Tedbirleri Tedirgin Edici Bulundu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, beş Avrupa ülkesinin sığınmacılar konusunda aldığı güvenlik tedbirlerinden ciddi endişe duyduğunu kaydetti.

25 Şubat 2016 Perşembe 16:39
Avrupa’da Sığınmacılara Karşı Alınan Güvenlik Tedbirleri Tedirgin Edici Bulundu
banner238

ZEYD: “SIĞINMACILAR, BALKAN GÜZERGAHINDA BULUNAN AVUSTURYA, SLOVENYA, HIRVATİSTAN, SIRBİSTAN VE MAKEDONYA'DAN YUNANİSTAN'A DOĞRU SINIR DIŞI EDİLİYOR”

“BEŞ AVRUPA ÜLKESİ ARASINDAKİ BU SIRADIŞI ANLAŞMA, ÜLKELERİN İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, beş Avrupa ülkesinin sığınmacılar konusunda aldığı güvenlik tedbirlerinden ciddi endişe duyduğunu kaydetti.

Yüksek Komiser, insan haklarının ihlalinin sığınmacı krizini derinleştirdiğini ve bu ülkelerin sığınmacıları sınır dışı etmekte olduğunu bildirdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada Zeyd, "Sığınmacılar, Balkan güzergahında bulunan Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya'dan Yunanistan'a doğru sınır dışı ediliyor" bilgisini verdi.

“BU SIRADIŞI ANLAŞMA ÜLKELERİN İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Beş Avrupa ülkesinin geçen hafta sığınmacıların kabulü konusunda aldığı önlemlerin ciddi insan hakları sorunları oluşturduğunu ifade eden ve yüzlerce Afgan sığınmacının Makedonya-Sırbistan sınırında 5 günü aşkın süredir bekletildiğini kaydeden Zeyd, "Beş Avrupa ülkesi arasındaki bu sıra dışı anlaşma, ülkelerin insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor" uyarısında bulundu.

IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Zeyd, AB üyeleri ve diğer Avrupa ülkelerine sığınmacı krizi kapsamında ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim