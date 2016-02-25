Avrupa’da Sığınmacılara Karşı Alınan Güvenlik Tedbirleri Tedirgin Edici Bulundu

ZEYD: “SIĞINMACILAR, BALKAN GÜZERGAHINDA BULUNAN AVUSTURYA, SLOVENYA, HIRVATİSTAN, SIRBİSTAN VE MAKEDONYA'DAN YUNANİSTAN'A DOĞRU SINIR DIŞI EDİLİYOR”

“BEŞ AVRUPA ÜLKESİ ARASINDAKİ BU SIRADIŞI ANLAŞMA, ÜLKELERİN İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, beş Avrupa ülkesinin sığınmacılar konusunda aldığı güvenlik tedbirlerinden ciddi endişe duyduğunu kaydetti.

Yüksek Komiser, insan haklarının ihlalinin sığınmacı krizini derinleştirdiğini ve bu ülkelerin sığınmacıları sınır dışı etmekte olduğunu bildirdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada Zeyd, "Sığınmacılar, Balkan güzergahında bulunan Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya'dan Yunanistan'a doğru sınır dışı ediliyor" bilgisini verdi.

“BU SIRADIŞI ANLAŞMA ÜLKELERİN İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Beş Avrupa ülkesinin geçen hafta sığınmacıların kabulü konusunda aldığı önlemlerin ciddi insan hakları sorunları oluşturduğunu ifade eden ve yüzlerce Afgan sığınmacının Makedonya-Sırbistan sınırında 5 günü aşkın süredir bekletildiğini kaydeden Zeyd, "Beş Avrupa ülkesi arasındaki bu sıra dışı anlaşma, ülkelerin insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor" uyarısında bulundu.

IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Zeyd, AB üyeleri ve diğer Avrupa ülkelerine sığınmacı krizi kapsamında ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmeleri çağrısında bulundu.