Avrupa'da Merkel korkusu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris'te biraraya gelerek 'yeni bir AB" konusunda anlaşmışlardı.

Avrupa'da Almanya korkusu Avrupa basını, Euro Bölgesi'nin krize girmesi sonrasında Merkel'in Sarkozy'yi yanına alarak Avrupa'yı güdümü altına aldığını iddia ediyor.

Avrupa basını, Euro Bölgesi'nin krize girmesi sonrasında Merkel'in Sarkozy'yi yanına alarak Avrupa'yı güdümü altına aldığını iddia ediyor. Fransa dahil birçok ülke basınında Almanya Başbakanı Merkel'in bu tutumunu eleştiren karikatürler yayınlanıyor. Merkel'i sadece basın eleştirmiyor. Avrupalı bazı politikacılar da Almanya Başbakanı Merkel'i "diktatör" gibi davranmakla suçluyor.

FRANSA: Fransa'da yayınlanan bir karikatürün başlığı "Yaltakçı Nikolas ile sahibesi Angela." Kırmızı bir iç çamaşırı giyen Angela Merkel'in ayağında ise çizme var. Çizmeli ayağını, tasmalı Sarkozy'nin sırtına koyan Angela Merkel, "Euro tahvillerine hayır, Avrupa Merkez Bankası'na müdahaleye hayır" diyor. Sarkozy'nin Merkel'e cevabı ise, "Tabii, sahibe Angela" şeklinde cevap veriyor. Fransız CanalPlus televizyonunda gösterilen bir komedi programında da Merkel, Fransa devlet başkanı olarak gösteriliyor. Merkel Almanca "Çalışın!" şeklinde bağırırken görülüyor.

İNGİLTERE: İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir yorumda ise, Hitler'in asker kullanarak yapamadığını, modern Almanya'nın ticaret ve mali disiplinini kullanarak yaptığı belirtilerek, "Dördüncü Reich'a hoş geldiniz" deniyor.

POLONYA: Euro krizi nedeniyle Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Alman politikacıları övdüğü için suç duyurusunda bulunuldu.

YUNANİSTAN: Yunan basınında Almanya'nın Atina'ya karşı tutumu, Nazi Almanyası'na benzetiliyor. Yunan milletvekili Yannis Dimaras, "Nazi terörünün İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığını şimdi Yunanistan'a Alman politikacılar yapıyor" dedi.

İTALYA: İtalyan gazetesi Libero, Merkel'i Nazi üniforması ve Hitler bıyığıyla çizdi. Karikatürün başlığı ise "Heil Merkel (Yaşasın Merkel)"