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Avrupa’da işsizlik martta değişmedi

Euro Bölgesi’nde işsizlik Mart ayında yüzde 8,5 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa’da işsizlik martta değişmedi

Euro Bölgesi’nde işsizlik Mart ayında yüzde 8,5 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Avrupa’da işsizlik martta değişmedi

Euro Bölgesi’nde işsizlik Mart ayında yüzde 8,5 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi. 

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, bu yılın Mart ayında Şubat ayına göre değişmeyerek yüzde 8,5 oldu. İşsizlik böylece Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli AB’de de Mart ayında aylık bazda değişmeyen işsizlik yüzde 7,1’le Eylül 2008’den beri görülen en düşük seviyeyi korudu.

AB'de işsiz sayısı Mart’ta 17 milyon 481 bin olurken, bunun 13 milyon 824 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 94 bin ve Euro Bölgesi’nde 83 bin azaldı.

İşsiz sayısı, 2017’nin Mart ayına göre de AB’de 1 milyon 930 bin ve Euro Bölgesi’nde 1 milyon 414 bin düştü.

Diğer yandan açıklanan veriler ayrıca, ABD'de şubat ayında yüzde 4,1 olan işsizlik oranının Mart’ta değişiklik göstermediğini ortaya koydu.

AB'DE İŞSİZLİK LİTVANYA VE ESTONYA HARİÇ TÜM ÜLKELERDE AZALDI

AB’de Mart ayında en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,3’le Malta ve yüzde 3,4’le de Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 20,6 ile Yunanistan (Ocak 2018 verisi), yüzde 16,1’le de İspanya’da ve yüzde 11’le de Hırvatistan’da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla mart ayında AB’de işsizlik oranı Litvanya ve Estonya hariç tüm üye ülkelerde geriledi. İşsizlik Litvanya’da değişmezken Estonya’da artış gösterdi.

AB'DE GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,6

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 500 bin olurken, bunun 2 milyon 449 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. 2017’nin mart ayına göre genç işsiz sayısı, AB’de 409 bin ve Avro Bölgesi’nde 305 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı ise AB’de 15,6 ve Euro Bölgesi’nde 17,3 olarak ölçüldü.

Mart ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6,1’le Almanya, yüzde 6,8’le Çekya ve yüzde 7 ile Hollanda olarak sıralanırken, en yüksek genç işsizlik yüzde 42,3’le Yunanistan (Ocak 2018 verisi), yüzde 35’le İspanya ve yüzde 31,7 ile de İtalya’da kaydedildi.

Son Güncelleme: 02.05.2018 17:02
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