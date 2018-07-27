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Avrupa’da Hava Sıcaklıkları Artıyor...

Avrupa’da bugün hava sıcaklıklarının Fransa'da 39, İngiltere’de 38,5, Belçika ve Hollanda’da 37 dereceyi görmesi bekleniyor.

Avrupa’da Hava Sıcaklıkları Artıyor...

Avrupa’da bugün hava sıcaklıklarının Fransa'da 39, İngiltere’de 38,5, Belçika ve Hollanda’da 37 dereceyi görmesi bekleniyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:31
Avrupa’da Hava Sıcaklıkları Artıyor...


Avrupa’da bugün hava sıcaklıklarının Fransa'da 39, İngiltere’de 38,5, Belçika ve Hollanda’da 37 dereceyi görmesi bekleniyor.

Salı gününden bu yana aşırı sıcağın etkisindeki Fransa’nın başkenti Paris’te bugün ölçülen 36 derecelik hava sıcaklığı, son 40 yılın rekoru oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkedeki 25 kentte “turuncu alarm” ilan ederken, Auxerre kentinde bugün sıcaklığın 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İNGİLTERE BUGÜN KIBRIS’TAN SICAK

İngiltere’de hava sıcaklığının bazı bölgelerde bugün 38,5 dereceye çıkması bekleniyor. Ülkede dün kaydedilen 35,1 derece bu yılın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığı oldu.

İngiltere'de, meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı günden bu yana en sıcak hava, 2003’te 38 derece olarak ölçülmüştü.

İngiltere’deki tarihi sıcaklığın bazı bölgelerde yerini bu geceden itibaren şiddetli yağış ve fırtınaya bırakması bekleniyor.

İngiltere’de sıcaklık rekorunun kırıldığı 2003’te 10 gün içinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

BELÇİKA’DA SON 12 YILIN EN SICAK GÜNÜ

Geleneksel olarak yağmurlu ve serin geçen yaz aylarının aksine Belçika'da da yaz ayları sıcak havanın etkisinde. Dün Brüksel'de hava sıcaklığının 34 derecenin üstüne çıkmasıyla 2006 yılından bu yana en sıcak gün yaşandı.  

Bugün ülkede hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yüksek seyreden sıcak havanın ardından meteoroloji yetkilileri Belçika için akşam saatlerinde yağmur ve fırtına uyarısı veriyor.

HOLLANDA AKDENİZ GİBİ

Hollanda'da son 100 yılın en sıcak 3. günü dün 38,2 dereceyle dün yaşandı. Ülkede ayrıca 24,4 derece ile en sıcak gece yaşandı. Ülkenin doğu kesiminde sıcaklığın bugün de 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Hollanda’da tarihin en yüksek iki sıcak dönemi 27 Haziran 1947’de 38,4 ve 23 Ağustos 1944’te de 38,6 derece olarak ölçülmüştü.

İSVEÇLİLERİN ÖZLEDİĞİ SICAK

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç’te de son 66 yılın en sıcak günleri yaşanırken, sıcaklık dün ve bugün Skone bölgesindeki Hestveda kentinde 35 dereceye kadar yükseldi. Başkent Stockholm'de de sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, göl ve denize gidemeyenlerin havuz, park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştığı görüldü.

 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 16:39
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