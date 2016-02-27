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Avrupa’nın En Tehlikeli Suçlularından Bıvolaru Paris’te Yakalandı

Avrupa ülkelerinde polisin uzun zamandır peşinde olduğu insan taciri Gregorian Bivolaru, Paris’te yakalandı.

Avrupa’nın En Tehlikeli Suçlularından Bıvolaru Paris’te Yakalandı

Avrupa ülkelerinde polisin uzun zamandır peşinde olduğu insan taciri Gregorian Bivolaru, Paris’te yakalandı.

27 Şubat 2016 Cumartesi 15:36
Avrupa’nın En Tehlikeli Suçlularından Bıvolaru Paris’te Yakalandı
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EUROPOL TARAFINDAN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILAN ROMANYALI GREGORİAN BİVOLARU PARİS’TE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Paris, 27 Şubat 16 : Avrupa ülkelerinde polisin uzun zamandır peşinde olduğu insan taciri Gregorian Bivolaru, Paris’te yakalandı.

Ülkesi Romanya'da insan kaçakçılığı ve küçük yaştakilere cinsel istismar suçlamasıyla yargılanırken firar eden ve 2013 yılında gıyabında 6 yıl hapse mahkûm edilen Bivolaru, düzenlenen operasyonda, Paris'in Champeret banliyösünde bir kitap fuarında ele geçirildi.

Bivolaru, kurduğu paravan tarikat ile Avrupa ülkelerinde organize bir şekilde kadınları fuhuşa zorlamakla suçlanıyor.

Europol’un yakın takibinde bulunan Bivolaru, önemli terör zanlıları ile birlikte Avrupa Birliği'nde "en tehlikeli" suçlular listesinde yer alıyor.

Fransa'nın önümüzdeki günlerde Bivolaru'yu Romanya'ya iade etmesi bekleniyor.

(AA/RU/GÜL)

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