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Avrupa Konseyi Ve Fıfa Arasında İşbirliği Anlaşması

Paris, 5 Ekim 18 : Avrupa Konseyi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) arasında sporda şiddet, insan hakları, çocuklara yönelik cinsel istismarı önleme gibi alanlarda iş birliği ve ortak proje yürütmeyi hedefleyen bir anlaşma imzalandı.Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, Strazburg\'da bulunan Avrupa Konseyi\'nde bir araya gelerek anlaşma protokolüne imza attı.İki kurum arasında sporda insan hakları, şiddet olaylarını...

Avrupa Konseyi Ve Fıfa Arasında İşbirliği Anlaşması

Paris, 5 Ekim 18 : Avrupa Konseyi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) arasında sporda şiddet, insan hakları, çocuklara yönelik cinsel istismarı önleme gibi alanlarda iş birliği ve ortak proje yürütmeyi hedefleyen bir anlaşma imzalandı.Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, Strazburg\'da bulunan Avrupa Konseyi\'nde bir araya gelerek anlaşma protokolüne imza attı.İki kurum arasında sporda insan hakları, şiddet olaylarını...

05 Ekim 2018 Cuma 14:42
Avrupa Konseyi Ve Fıfa Arasında İşbirliği Anlaşması

Paris, 5 Ekim 18 : Avrupa Konseyi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) arasında sporda şiddet, insan hakları, çocuklara yönelik cinsel istismarı önleme gibi alanlarda iş birliği ve ortak proje yürütmeyi hedefleyen bir anlaşma imzalandı.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, Strazburg\'da bulunan Avrupa Konseyi\'nde bir araya gelerek anlaşma protokolüne imza attı.
İki kurum arasında sporda insan hakları, şiddet olaylarını önleme, çocuklara yönelik cinsel istismarı engelleme gibi alanlarda sinerji, iş birliği ve ortak proje geliştirme ve yürütme gibi hedefleri belirleyen anlaşma protokolünde, sporda iyi yönetişim, müsabakalarda güvenliği sağlama ve insan haklarına saygı amacıyla her türlü inisiyatifin alınması ile ilgili maddelere yer verildi.
Spor müsabakalarında usulsüzlük ve şike olaylarına karşı yürütülecek mücadelede de ortak hareket edilmesi gerektiği belirtilen protokolde, bu amaçla bağımsız ve etkili prosedürlerin devreye sokulması hedefleniyor.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, sporun sosyal bağları, katılımı ve Avrupa Konseyi değerlerini güçlendirdiğini belirterek, "Sporda çocukları cinsel istismar olaylarına karşı korumak gerekiyor. Bu çerçevede Avrupa Konseyi\'nin uzmanlığı daha da değer kazanıyor." dedi.
FIFA Başkanı Infantino da, çocuk ve insan haklarına saygı, sporda güvenlik, sorumluluk, bütünleşiklik ve şeffaflığın peşinde olduklarının altını çizerek, iki kurum arasında bu değerleri yüceltmek için ciddi çalışmaların yapılacağını vurguladı.
(AA/FG)

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