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Avrupa\'da Hamilelikte Sigara İçme Oranları 2015\'te Azaldı

Ankara, 29 Kasım 18 (.): Hamilelikte sigara içme oranları Avrupa\'da 2015\'te, 2010\'a nazaran yüzde 13 azaldı.Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) tarafından yayımlanan çalışmada, 2015\'te Avrupa\'nın 31 ülkesindeki ulusal istatistik sistemlerinden alınan 5 milyondan fazla doğumla ilgili verileri inceleyen araştırmacılar, hazırladıkları perinatal sağlık raporunda 2015 ve 2010 verilerini karşılaştırdı. Avrupa Perinatal Sağlık Raporu\'na göre, 2015\'teki ölü doğum...

Avrupa\'da Hamilelikte Sigara İçme Oranları 2015\'te Azaldı

Ankara, 29 Kasım 18 (.): Hamilelikte sigara içme oranları Avrupa\'da 2015\'te, 2010\'a nazaran yüzde 13 azaldı.Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) tarafından yayımlanan çalışmada, 2015\'te Avrupa\'nın 31 ülkesindeki ulusal istatistik sistemlerinden alınan 5 milyondan fazla doğumla ilgili verileri inceleyen araştırmacılar, hazırladıkları perinatal sağlık raporunda 2015 ve 2010 verilerini karşılaştırdı. Avrupa Perinatal Sağlık Raporu\'na göre, 2015\'teki ölü doğum...

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Avrupa\'da Hamilelikte Sigara İçme Oranları 2015\'te Azaldı

Ankara, 29 Kasım 18 (.): Hamilelikte sigara içme oranları Avrupa\'da 2015\'te, 2010\'a nazaran yüzde 13 azaldı.
Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) tarafından yayımlanan çalışmada, 2015\'te Avrupa\'nın 31 ülkesindeki ulusal istatistik sistemlerinden alınan 5 milyondan fazla doğumla ilgili verileri inceleyen araştırmacılar, hazırladıkları perinatal sağlık raporunda 2015 ve 2010 verilerini karşılaştırdı.
Avrupa Perinatal Sağlık Raporu\'na göre, 2015\'teki ölü doğum oranları 2010 yılına göre yüzde 5 azalırken, yenidoğan ölüm oranları da yüzde 10 düştü.
Hamilelikte sigara içen kadınlarla ilgili yalnızca 19 ülkeden verilere ulaşabilen araştırmacılar, 2015\'te hamilelik sırasında sigara içen kadınların oranının 2015\'te, 2010\'a göre yüzde 13 daha az olduğunu belirledi. Buna göre, 19 ülkenin dörtte birinde kadınların yüzde 12,5\'inden fazlası hamilelikte sigara içiyor.
Raporda, İspanya\'nın Valencia şehrinde hamilelerin yüzde 18,3\'ünün, Galler\'de yüzde 17,3\'ünün, Fransa\'da yüzde 16,3\'ünün ve Kuzey İrlanda\'da 14,3\'ünün sigara içtiği belirtildi.
Buna karşılık Norveç, İsveç ve Litvanya\'da kadınların yüzde 5\'inden azının hamilelik sırasında sigara içtiği kaydedildi.
Raporda, erken doğum ve düşük oranlarının 2010-2015 yıllarında genel anlamda değişmediği ancak ülkeden ülkeye farklılıkların görülebildiği bildirildi.
Kilosu 2 bin 500 gramın altında doğan bebek oranlarının, 2010 ile karşılaştırıldığında 2015\'te Norveç, Yunanistan ve Avusturya gibi bazı ülkelerde kayda değer şekilde daha düşük olduğuna işaret edilen raporda, İzlanda, Fransa, İrlanda ve Portekiz gibi ülkelerde ise daha yüksek olduğu görüldü.
Aynı şekilde, erken doğum oranlarının 2010 ile karşılaştırıldığında 2015\'te, Hollanda, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti\'nin aralarında olduğu 7 ülkede daha düşük, Portekiz, İngiltere ve Fransa\'nın yer aldığı 8 ülkede daha yüksek olduğu kaydedildi.
HAMİLELİKTE SİGARA BEBEKLERDE OBEZ RİSKİNİ OLUŞTURUYOR
Hamilelikte sigara içen annelerin bebeklerinin ilerleyen yaşlarda fazla kilolu veya obez olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
"Experimental Physiology" dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, annenin hamileyken sigara içmesinin bebeğinin ilerde obez olmasına neden olabileceğini gösterdi.
Çalışmanın lideri Leryn Reynolds ve ekibi, yaptıkları incelemeler sonucunda hamilelikte sigara içen annelerin bebeklerinin cildinde, yağ hücreleri tarafından üretilen bir protein olan ve obez kişilerin kanında daha yüksek seviyelerde bulunan Chemerin maddesinin daha yaygın olduğunu tespit etti. Bu durumun, bir bebeğin obez olma olasılığını artırabildiği bildirildi.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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