"avrupa, Abd Olmadan Kendını Savunamaz"



HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE: "AVRUPA ORDUSU DÜŞÜNCESI AVRUPA\'NIN KENDINI SAVUNABILECEĞI ANLAMINA GELIYOR FAKAT AVRUPA KENDINI ŞU ANDA ABD\'NIN YARDIMI OLMADAN SAVUNAMAZ"



"BÖYLE BIR TEKLIF (AVRUPA ORDUSU) GELIRSE, BUNA KARŞI DIRENIP BU FIKRIN YANLIŞ OLDUĞUNU SAVUNACAĞIM"



Lahey, 16 Kasım 18 (.): Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Avrupa ordusu" tartışmalarına ilişkin, Avrupa\'nın ABD olmadankendini savunamayacağını söyledi.



Başbakan Rutte, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa ordusunun gerçekçi olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Avrupa ordusu düşüncesi Avrupa\'nın kendini savunabileceği anlamına geliyor fakat Avrupa kendini şuanda ABD\'nin yardımı olmadan savunamaz. Dünya genelinde ve Avrupa\'daki son yıllardaki güvenlik durumuna bakılırsa Avrupa\'nın kendini koruyabilmesi imkansız. Ayrıca Avrupa\'da dengelerin korunması ABD için de önemli." dedi.



Rutte, Avrupaordusunungüvenlikstratejilerineuymadığınıifadeederek, ülkeninulusalegemenliğininbaşkasınateslimedilemeyeceğinidilegetirdi.



AvrupaordusununakıllıcabirdüşünceolmadığınıdilegetirenRutte, "Böylebirteklifgelirse, bunakarşıdirenipbufikrinyanlışolduğunusavunacağım.Avrupaordusudüşüncesiningeliştirilmemesiiçinşimdidenuyarıdabulunuyorum." değerlendirmesindebulundu.



Rutte, hollanda\'nıngüvenlikpolitikasıaçısındanNATO\'nun önemliolduğunadikkatiçekerek, "Güvenlikkonusundadahaçokişbirliğiönemlifakatgerçekçiolmaklazım. BrexitgerçekleştiktensonraNATO\'nunkapasitesininyüzde 80\'inin AvrupaBirliğidışındakiülkelerdenoluşacağıbilincindeolmamızlazım.NATO ve ABD, AB\'ningüvenliğivebarışiçinkaçınılmazortaklarıdır." diyekonuştu.



(AA/ID/ŞEB)

