“Avrupa Yanlısı Bir İtalya İstiyoruz“

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, İtalya’daki siyasi gelişmenin istikrarsızlığa yol açmamasını beklediklerini belirterek, "Biz istikrarlı, demokratik ve Avrupa yanlısı bir İtalya istiyoruz.” dedi.

Kotzias, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İtalya'daki siyasi krize değindi.

Ülkedeki siyasi gelişmenin istikrarsızlığa yol açması ve mali duruma etki etmesi durumunda bundan endişe duyacaklarını belirten Kotzias, "Biz istikrarlı, demokratik ve Avrupa yanlısı bir İtalya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Maas küresel sınamalara karşı Avrupa'daki tek cevabın "birleşik Avrupa" olması gerektiğini ifade etti.



Dünyada hiçbir ülkenin kendi çıkarlarını kabul ettirmesi için yeterli büyüklükte olmadığını kaydeden Mass, bundan dolayı daha az değil, daha fazla Avrupa’ya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.Mass, İtalya’daki hükümet krizine ilişkin de göreve kimin geleceği, ne kadar görevde kalacağı ve erken seçim yapılıp yapılmayacağının kestirilmesinin zor olduğunu kaydetti.Karamsarlık yaymak istemediğini söyleyen Maas, İtalya'daki durumu ilgiyle izlediklerini belirtti.Maas, hükümet nasıl olursa olsun Almanya ile İtalya arasındaki derin dostluğun ve ortaklığın süreceğini vurguladı.