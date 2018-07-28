Avrupa'ya Geçmeye Çalışan Çocuklar, Hayatta Kalabilmek İçin Cinsel İlişkiye Zorlanıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, İtalya-Fransa sınırını aşmaya çalışan Afrika kökenli çocukların bu yolculuk süresince hayatta kalabilmek için cinsel ilişkiye zorlandıklarını belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Afrika a ülkelerinden gelen ve Avrupa ülkelerindeki yakınlarının yanına gitmek için İtalya-Fransa sınırını aşmaya çalışan çocukların bu yolculuk süresince hayatta kalabilmek cinsel ilişkiye zorlandıklarını açıkladı.

REFAKATSİZ ÇOCUKLAR CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANIYOR

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children tarafından yayımlanan "Görünmez Küçük Köleler" isimli rapora göre çoğunlukla Afrika ülkelerinden gelen ve Avrupa ülkelerindeki yakınlarının yanına gitmek için İtalya-Fransa arasındaki Ventimiglia sınırını aşmaya çalışan refakatsiz çocuklar, bu yolculuk süresince hayatta kalabilmek için cinsel ilişkiye zorlanıyor.

"HAYATTA KALMAK İÇİN CİNSEL İLİŞKİ"

Raporda bu olgunun, "hayatta kalmak için yapılan cinsel ilişki" olarak anıldığı belirtiliyor. Raporda, "İtalya-Fransa sınırındaki Ventimiglia'da reşit olmayan çocuklar sınırı geçebilmek için gereken parayı kazanmak için cinsel ilişkiye zorlanıyorlar" denildi.

SINIRI GEÇEBİLMEK İÇİN 50-150 EURO ARASI ÖDEME YAPIYORLAR

Rapordaki bilgilere göre bu sınırı otomobillerle geçebilmek için kaçakçılara 50-150 euro arası ödeme yapılıyor. 18 yaş altı bu göçmen çocukların kalacak yer ve yemek karşılığı da cinsel ilişkiye zorlandığı belirtildi.

ÇOCUKLARIN ÇOĞU REFAKATÇİSİZ GENÇ KIZLARDAN OLUŞUYOR

Save the Children İtalya-Avrupa Programları Müdürü Raffaela Milano, bu çocukların çoğunlukla refakatçisiz genç kızlar olduğunu ve İtalya'ya ulaştıktan sonra diğer Avrupa ülkelerindeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmeye çalıştıklarını söyledi.

MİLANO, ÇOCUK İSTİSMARI GİBİ BÜYÜK RİSKLERE AÇIK BİR BÖLGE

Milano, yasal ve güvenli geçiş imkanlarına sahip olmamaları nedeniyle bu çocukların istismar gibi büyük risklere açık hale geldiğini vurguladı.

Rapora göre 2016 yılı içinde dünya genelinde "ağırlıkla iş ve cinsel amaçlı olarak kölelik koşullarında tutulan, satılan ya da istismar edilen" çocuk ve genç sayısının 10 milyona yakın olduğu hesaplanıyor. Bu sayı, bu koşullarda tutulan bütün kişilerin yüzde 25'ine denk geliyor.

Bu durumdaki her 10 kişiden 7'sini de kız çocukları ve kadınlar oluşturuyor.