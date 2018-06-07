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Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2016 yılında 30 bin 300 kişi kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin raporunda, 2016 yılında 30 bin 300 kişinin kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurduğu, bu uyuşturucu maddesinin kıtaya giriş noktasının da İber Yarımadası'ndan Belçika'ya kaydığı belirtildi. 

Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2016 yılında 30 bin 300 kişi kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin raporunda, 2016 yılında 30 bin 300 kişinin kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurduğu, bu uyuşturucu maddesinin kıtaya giriş noktasının da İber Yarımadası'ndan Belçika'ya kaydığı belirtildi. 

07 Haziran 2018 Perşembe 15:14
Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2016 yılında 30 bin 300 kişi kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin raporunda, 2016 yılında 30 bin 300 kişinin kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurduğu, bu uyuşturucu maddesinin kıtaya giriş noktasının da İber Yarımadası'ndan Belçika'ya kaydığı belirtildi. 

Merkezi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, "Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018: Trendler ve Gelişmeler Raporu"nu yayımladı. 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Türkiye ve Norveç'i de kapsayan rapor, 2016-2017 verilerine göre hazırlandı.

Kokainin, Avrupa'da en yaygın kullanılan yasa dışı uyarıcı olarak öne çıktığına dikkat çekilen raporda, 15-64 yaşlarındaki 17 milyon Avrupalı yetişkinin, (bu yaş grubunun yüzde 5,1'i) hayatları boyunca en az bir kez kokain denedikleri, 15-34 yaşlarındaki yaklaşık 2,3 milyon kişinin ise (yaş grubunun yüzde 1,9'u) bu maddeyi kullandıkları belirtildi.

15-34 yaş arasındaki kişilerde en yüksek kokain kullanım oranı, bu yaş grubunun yüzde 4'ü ile İngiltere olurken, onu yüzde 3,7 ile Hollanda, yüzde 3 ile İspanya, yüzde 2,9 ile İrlanda takip etti. 

Şehir atık sularında yapılan incelemelerde, 2015-2017 arasında 31 kentten 26'sında kokain izlerinde artış olduğu tespit edildi. En yüksek bulgular Belçika, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık şehirlerinde kaydedildi.

Artan kullanım beraberinde tedavi arayışlarını da getirdi. 2016 yılında, 30 bin 300 kişi kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu. 

KOKAİNİN YÜZDE 43'Ü BELÇİKA'DA ELE GEÇİRİLDİ 

AB'de 2016 yılında toplamda 70,9 ton kokain yakalandı. AB'de ele geçirilen yıllık tahmini toplam kokain miktarının yüzde 43'ü (30 ton) Belçika'da ele geçirildi. Bu durum raporda, tarihsel olarak, kokainin Avrupa'ya deniz taşımacılığının ana giriş noktası olan İber Yarımadası'ndan daha kuzeydeki Belçika'nın Anvers Limanı gibi konteyner limanlarına kaydığı şeklinde değerlendirildi.  

AB'de 2016 yılında bir veya daha fazla aşırı doz uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan en az 7 bin 929 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerde, yüzde 34 ile Birleşik Krallık, yüzde 15 ile Almanya Avrupa toplamının yaklaşık yarısını oluşturdu. 

Kokain veya diğer uyuşturucular, Avrupa'ya dışarıdan gelmeyi sürdürse de özellikle sentetik maddelerin Avrupa'daki üretiminin arttığı tespit edildi. AB'de üretilen sentetik uyuşturucuların bir kısmı, Amerika, Avustralya, Ortadoğu, Uzak Doğu ve Türkiye gibi dış pazarlara gönderildi. 

Raporda Türkiye'de kokain kullanımına ilişkin bilgi yer almazken, 15-34 yaş grubunun yüzde 0,4'ünün esrar kullandığı belirtildi. Bu oranın, Malta'dan sonra Avrupa'daki en az oran olduğu tespit edildi.

Türkiye'de aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümler de 1 milyonda 14,6 ile 1 milyonda 21,8 olan Avrupa ortalamasının altında gerçekleşti. Ayrıca Türkiye, 2015 yılıyla kıyaslandığında 2016’da daha yüksek miktarda (111 ton) kubar esrar yakaladığını rapor etti.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 19:21
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