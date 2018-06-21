banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95333
ALTIN
192.758
DOLAR
4.7417
STERLİN
6.2671
EURO
5.4743
Elini Makineye Kaptırdı, 4 Parmağı Koptu!
Elini makineye kaptırdı!
Lefkoşa’da 24 İş Yerine Eksiklerinden Dolayı İhbar verildi!
SATIR DÖNER İSİMLİ İŞLETMEYE PARA...
"Buran’dan Meteorolojik Değerlendirme; “son 30 Yılda En Fazla Yağış Bu Haziranda Kaydedildi”"
En çok yağmur haziran ayında...
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
banner282

Avrupa Parlamentosu’ndan İnternete Sınırlama!

AVRUPA PARLAMETOSU TWITTER VE MICROSOFT GİBİ İNTERNET PLATFORMLARININ ÇEŞİTLİ TEDBİRLER VE FİLTRELER UYGULAYARAK KULLANICILARIN TELİF HAKLARI YASALARIYLA KORUNAN ÜRÜNLERİ YÜKLEMELERİNİ ENGELLEMESİNİ ÖNGÖREN YASA TASARINA ONAY VERDİ

Avrupa Parlamentosu’ndan İnternete Sınırlama!

AVRUPA PARLAMETOSU TWITTER VE MICROSOFT GİBİ İNTERNET PLATFORMLARININ ÇEŞİTLİ TEDBİRLER VE FİLTRELER UYGULAYARAK KULLANICILARIN TELİF HAKLARI YASALARIYLA KORUNAN ÜRÜNLERİ YÜKLEMELERİNİ ENGELLEMESİNİ ÖNGÖREN YASA TASARINA ONAY VERDİ

21 Haziran 2018 Perşembe 11:27
Avrupa Parlamentosu’ndan İnternete Sınırlama!

AVRUPA PARLAMETOSU TWITTER VE MICROSOFT GİBİ İNTERNET PLATFORMLARININ ÇEŞİTLİ TEDBİRLER VE FİLTRELER UYGULAYARAK KULLANICILARIN TELİF HAKLARI YASALARIYLA KORUNAN ÜRÜNLERİ YÜKLEMELERİNİ ENGELLEMESİNİ ÖNGÖREN YASA TASARINA ONAY VERDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk İşleri Komitesi, Google, Facebook, Twitter ve Microsoft gibi internet platformlarının çeşitli tedbirler ve filtreler uygulayarak kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerini engellemesini öngören yasa tasarına onay verdi.

Brüksel'de toplanan AP Hukuk İşleri Komitesi, AB telif hakları yasalarının güncellenmesine ilişkin bir yasa tasarısını görüştü.

banner277
AP üyeleri, sanatçı ve gazetecilere adil ödeme yapılması için telif hakları kurallarının güncellenmesini istedi.

Google, Facebook, Twitter ve Microsoft gibi internet platformlarının çeşitli tedbirler ve filtreler uygulayarak kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerini engellemesini öngören tasarı, komitede 14 "evet", 9 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edildi.

Teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

Söz konusu değişiklikler, internet ve ifade özgürlüğünü sınırlayabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Bunun, genellikle esprili amaçlı ve yaratıcı bir biçimde değiştirilerek internette yayılan video, fotoğraf ve caps'leri kısıtlayabileceği düşünülüyor.

banner288
Son Güncelleme: 21.06.2018 14:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Günlük Bilanço: 43 Ölü!
Bir Günlük Bilanço: 43 Ölü!
Trump'ın Otelinin İçki Ruhsatının Geri Alınması İçin Dilekçe verildi!
Trump'ın Otelinin İçki Ruhsatının Geri Alınması İçin Dilekçe verildi!
Japonya Füze Savunma Tatbikatını İptal Etti!
Japonya Füze Savunma Tatbikatını İptal Etti!
İtalya'dan AB'nin Göç ve Sığınmacı Politikasına Hayır!
İtalya'dan AB'nin Göç ve Sığınmacı Politikasına Hayır!
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim