Avrupa Liderleri Mali Kriz İçin Toplandı

Euro Bölgesi üzerindeki karabulutlar her geçen gün artarken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri bu yıl sekinci kez bir araya geldi. Zirve, euronun ve AB'nin geleceğini belirleyecek



Küresel piyasalar, dün başlayan ve bu akşam sona erecek zirveden çıkacak kararı, Euro Bölgesi'nin geleceğine yönelik final olarak yorumluyor.

Brüksel'de başlayan AB Zirvesi'nde, para birimi euro kadar AB'nin de geleceği masaya yatırılıyor.

Zirvede, Almanya ve Fransa'nın daha sıkı mali denetim ve finans piyasalarında ek düzenlemeleri içeren AB ana anlaşmasında değişiklik tasarısı görüşülecek.

Euronun reyting şirketleri ve para piyasalarındaki itibarını korumak amacıyla AB'nin lokomotif iki ülkesi olan Almanya ve Fransa'nın geliştirdiği formül, geri kalan 25 ülke tarafından temkinli karşılanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, AB'nin yeniden yapılandırılmasını öngören ve bu çerçevede bütçelerine çeki düzen veremeyen Yunanistan, Portekiz, İrlanda gibi ekonomileri zayıf olan ülkeleri otomatikman cezalandıracak, hatta Euro Bölgesi'nden ihraç edilmelerine bile yol açacak bir formül üzerinde duruyor.

İki lider, önerilerinin AB'nin 27 ülkesi tarafından onaylanmaması halinde bu formülün Euro Bölgesi'nin 17 ülkesi arasında yeni bir "Birlik Anlaşması" imzalanmasından yana olduklarını açıkladı.

Bu olası yeni birliğe ise Euro Bölgesi dışındaki arzu eden AB ülkelerinin de katılabileceği öğrenildi.

'Çıkarımız zedelenirse anlaşmayı veto ederiz'

Dün, AB Zirvesi öncesi İngiltere Başbakanı David Cameron'dan şok bir açıklama geldi.

Cameron, ülkesinin çıkarlarını zedelemesi halinde AB üyesi 27 ülkenin hepsini etkileyecek bir anlaşmayı veto etmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Sarkozy: İkinci bir şansımız kalmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "Bugün bir anlaşmaya varamazsak ikinci bir şansımız olmayacak.

İşlerin çok kolay olduğu bir ülke yok. Hızlı karar almak için herkesi uzlaşıya çağırıyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise euronun inşasındaki hataların üstesinden gelmeleri gerektiğini belirterek, daha entegre bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu söyledi.