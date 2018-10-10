banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96519
ALTIN
231.953
DOLAR
6.0732
STERLİN
7.9834
EURO
6.9828
Sanal bet soruşturması tamamlandı
SANAL BET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Ölü olarak bulundu
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
banner282
Flaş Haber
Ölü olarak bulundu
Kapat

Avrupa Konseyi’nden İsrail'e Filistinli Çocuk Tutuklular Çağrısı

Avrupa Konseyi’nden İsrail'e Filistinli Çocuk Tutuklular Çağrısı

10 Ekim 2018 Çarşamba 07:14
Avrupa Konseyi’nden İsrail'e Filistinli Çocuk Tutuklular Çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, İsrail'e, Filistinli çocuk tutuklulara uygulanan kötü muameleye son verme ve adli sistemini uluslararası normlara uygun hale getirme çağrısı yaptı.
Strazburg'da devam eden AKPM Sonbahar Dönemi Genel Kurulu'nda, İsviçreli parlamenter Liliane Maury Pasquier'nin kaleme aldığı rapor ve konuyla ilgili karar tasarısı görüşüldü.
Genel Kurul'da 11'e karşı 47 üyenin kabul ve 4 çekimser oyla onaylanan kararda AKPM, İsrail Hükümeti'ne, UNICEF, Kızıl Haç ve sivil toplum ve ilgili aktörlerle çalışarak, İsrail adli sisteminde Filistinli çocuk tutukluların haklarını korumak ve uğradıkları kötü muameleye son vermek için yasalarını değiştirme çağrısında bulundu.
AKPM, bu çerçevede İsrail Hükümeti'ne, çocuk haklarıyla ilgili Avrupa Konseyi normlarına uyma, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne riayet etme çağrısı yaparak, İsrail yönetiminin Filistinli çocukları gece vakti evlerine baskın düzenleyerek tutuklamaktan, gece vakti sorgulamaktan, gözlerini bandaj ile kapama uygulamasından, kelepçe takma ve üst arama işlemlerini sonlandırması istendi.
Tutuklanan Filistinli çocuklara yönelik tüm sorgu aşamalarının görüntülü olarak kayıt altına alınması ve kendi dillerinde bilgi verilmesi gibi tavsiyelere de yer verilen kararda ayrıca, adli sorumluluk yaşının 14'e çıkarılması ve hiç bir çocuğun sebebi ne olursa olsun adli tutukluluk veya tecride maruz bırakılmaması çağrısında bulunuldu.
2016'da "İsrail hapishanelerinde Filistinli çocukların tutukluluğu" konulu karar taslağının Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmesi ve ardından "İsrail adli sisteminde Filistinli çocuklara uygulanan muamele" konulu raporun hazırlanması ile devam eden süreçte İsrail Hükümeti, AKPM ile iş birliğini reddetmişti.
Raportör Liliane Maury Pasquier, rapor hazırlıkları çerçevesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve UNICEF yetkilileri ile video konferans şekliyle görüşmüş ve rapora dair bilgileri derlediğini açıklamıştı.
Oylama öncesi söz alan İngiliz parlamenter Angela Smith, 2012-2017 yılları arasında tutuklanan Filistinli çocuk sayısında yüzde 73 artış söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bu durum UNICEF raporlarına da yansıdı. İsrail yasalarını değiştirmelidir." dedi.
AKPM Türk Heyeti üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de 17 yıl önce İsrail askerleri tarafından babasının yanında öldürülen 9 yaşındaki Muhammed ed-Durra'nın elinde taş dahi olmadığını fakat kurşunların hedefi olduğunu hatırlattı.
Türkeş, "İsrail'i 1967 sınırlarına uymaya ve işgal ettiği topraklardan çekilmeye devam ediyorum. İşgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dayatılan yerleşim birimi inşa projesini kınıyorum. Bu uygulamalar, barış sürecine tamir edilemez zararlar vermektedir." ifadelerini kullandı.
AKPM Türk Heyeti üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ise İsrail'de geçerli askeri yasaları hatırlatarak, "İsrail bugün, temel haklara aykırı olarak çocukları askeri mahkemelere çıkaran dünyadaki tek ülkedir." diye konuştu.
Koç, ABD'nin de 38 milyar dolar mali destek vererek İsrail'in bu faaliyetlerini desteklediğini ve buna son vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Çok sayıda uluslararası kurum ve STK'nın raporlarıyla İsrail'deki çocuk tutukluların durumunun gündeme geldiğini kaydeden AKPM Türk Heyeti üyesi ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de Ahed Temimi'nin İsrail cezaevinde 8 ay geçirdiği örneğini hatırlatarak, Temimi'nin "Ben özgürlüğüme kavuştum ama cezaevlerinde hala çok sayıda çocuk var." sözlerini aktardı.
Karar tasarısı hakkında verilen 9 değişiklik önerisi de oylamalarda reddedildi.
 

Son Güncelleme: 10.10.2018 10:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi
AB'den Emisyon Düşürme Hazırlığı
AB'den Emisyon Düşürme Hazırlığı
Mısır'da Mursi'nin Oğlu Gözaltına Alındı
Mısır'da Mursi'nin Oğlu Gözaltına Alındı
Güney Kore'den Binlerce Kişiye Uçuş Engeli
Güney Kore'den Binlerce Kişiye Uçuş Engeli
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Kriz Yaşanan Ülkelerin Kurbanları “Kız Çocukları“
Kriz Yaşanan Ülkelerin Kurbanları “Kız Çocukları“
Yemenli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor
Yemenli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim