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Avrupa Konseyi'nde Göç Ve Terör Gündemi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) terör ve sığınmacı sorunu masaya yatırılacak.

Avrupa Konseyi'nde Göç Ve Terör Gündemi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) terör ve sığınmacı sorunu masaya yatırılacak.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:22
Avrupa Konseyi'nde Göç Ve Terör Gündemi
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AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ'NİN KIŞ OTURUMUNDA AVRUPA'DAKİ SIĞINMACI KRİZİ VE ULUSLARARASI TERÖR KONULARI ELE ALINACAK

 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) terör ve sığınmacı sorunu masaya yatırılacak.

AKPM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25-29 Ocak'ta Strazburg'da yapılacak kış oturumunda Avrupa'daki göçmen sorunu ve uluslararası terör konularının ele alınacağı duyuruldu.

Sığınmacı sorunu "Akdeniz: kaçak göçmenlerin ön kapısı" ve "Organize suçlar ve sığınmacılar" isimli raporlarla tartışılacak.

Terör konu başlığında da "Irak ve Suriye'deki yabancı savaşçılar" ve "Avrupa Konseyi değerlerini ve standartlarını korurken uluslararası terörizm ile mücadele" başlıklı iki rapor gündeme gelecek.

Yeni AKPM Başkanı'nın da seçileceği oturumda Dağlık Karabağ sorunu ve Kosova'daki son duruma ilişkin raporlar da ele alınacak.


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