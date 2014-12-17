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Avrupa Komisyonu Kıbrıs Rum Kesimi İçin 661 Milyon Euro Değerinde Yardım Programını Onayladı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Rum kesimi için 2014-2020 yıllarını kapsayacak 661 milyon Euro’luk bir yardım programını onayladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Rum Kesimi İçin 661 Milyon Euro Değerinde Yardım Programını Onayladı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Rum kesimi için 2014-2020 yıllarını kapsayacak 661 milyon Euro’luk bir yardım programını onayladı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Rum Kesimi İçin 661 Milyon Euro Değerinde Yardım Programını Onayladı
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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Rum kesimi için 2014-2020 yıllarını kapsayacak 661 milyon Euro’luk bir yardım programını onayladı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada dün onaylanan yardım programın 600’ün üzerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini ve yatırımlarla bin 200 yeni istihdam yaratılmasını öngördüğü kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ta hane halklarının yüzde 50’sinin hızlı internet erişimini mümkün kılması hedeflenen programın, temel önceliklerden bir tanesinin de atıkların işlenmesi ve enerji verimliliği olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikalardan Sorumlu Üyesi Corina Cretu, programın onaylanmasıyla ilgili “Bugün Kıbrıs’ın krizden çıkma çabalarını destekleyecek ve işsizlikle mücadeleye katkıda bulunurken bir yandan da rekabet edebilirlik ve büyümeyi destekleyecek hayati öneme sahip bir yatırım planını onaylamış bulunuyoruz” dedi.

Cretu, yatırımların enerji verimliliğine, KOBİ’lere ait binalar dahil özellikle devlet binaları ve özel binaların enerji performansına odaklanacağını kaydetti.

Kıbrıs Rum yönetiminin bu yönde bazı kararlar aldığı ve hedefler belirlediği bildirilen açıklamada, Güney Kıbrıs yönetiminin bütçesinin yüzde 7.5’ini iklim değişikliğinin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için ayırdığı belirtildi. Yönetim hedefleri arasında da geri dönüşüm oranını yüzde 50’ye, toplu taşıma kullanımını iki katına çıkarma da bulunuyor.

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