Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Avrupa'daki Sığınmacı Krizi.. Macaristan Sınıra Asker Sevk Etti

Macaristan hükümeti, sığınmacı kriziyle mücadele çerçevesinde Macaristan sınırına askeri araçlar ve helikopter sevk etti.

Avrupa'daki Sığınmacı Krizi.. Macaristan Sınıra Asker Sevk Etti

Macaristan hükümeti, sığınmacı kriziyle mücadele çerçevesinde Macaristan sınırına askeri araçlar ve helikopter sevk etti.

25 Şubat 2016 Perşembe 12:00
Avrupa'daki Sığınmacı Krizi.. Macaristan Sınıra Asker Sevk Etti
banner238

 Macaristan hükümeti, sığınmacı kriziyle mücadele çerçevesinde Macaristan sınırına askeri araçlar ve helikopter sevk etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'daki sığınmacı kriziyle mücadele kapsamında Macaristan-Sırbistan sınırındaki Morahalom, Asotthalom, Domasek, Kelebia ve Röske bölgelerine askeri araç ve helikopter sevk edildiği bildirildi.

Sınırdaki asker sayısının da ciddi oranda arttırıldığının belirtildiği açıklamada, sınırın riskli bölgelerine askeri araçlar sevk edilerek sınır korumasının kuvvetlendirildiği kaydedildi.

Sığınmacı krizi çerçevesinde son dönemde bazı Balkan ülkelerinin aldığı tedbirler nedeniyle sığınmacılar, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için tekrar Macaristan rotasına yönelmeye başladı.

Geçen yıl yaklaşık 400 bin sığınmacının Batı Avrupa'ya ulaşmak için geçiş noktası olarak kullandığı Macaristan, sığınmacı akınını engellemek için doğu ve güney sınırlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Macaristan bu kapsamda Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınırlarına jiletli tel örgü çekti, bu bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.

Macaristan'a 2012 yılında 2 bin, 2013'te 18 bin, 2014'te 42 bin ve geçen yıl yaklaşık 400 bin sığınmacı giriş yaptı. Geçen yıl 143 kişinin mülteci statüsü alabildiği ülkede yaklaşık 300 sığınmacı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Avrupadaki Sığınmacı Krizi.. Macaristan Sınıra Asker Sevk Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim