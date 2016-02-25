Avrupa'daki Sığınmacı Krizi.. Macaristan Sınıra Asker Sevk Etti

Macaristan hükümeti, sığınmacı kriziyle mücadele çerçevesinde Macaristan sınırına askeri araçlar ve helikopter sevk etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'daki sığınmacı kriziyle mücadele kapsamında Macaristan-Sırbistan sınırındaki Morahalom, Asotthalom, Domasek, Kelebia ve Röske bölgelerine askeri araç ve helikopter sevk edildiği bildirildi.

Sınırdaki asker sayısının da ciddi oranda arttırıldığının belirtildiği açıklamada, sınırın riskli bölgelerine askeri araçlar sevk edilerek sınır korumasının kuvvetlendirildiği kaydedildi.

Sığınmacı krizi çerçevesinde son dönemde bazı Balkan ülkelerinin aldığı tedbirler nedeniyle sığınmacılar, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için tekrar Macaristan rotasına yönelmeye başladı.

Geçen yıl yaklaşık 400 bin sığınmacının Batı Avrupa'ya ulaşmak için geçiş noktası olarak kullandığı Macaristan, sığınmacı akınını engellemek için doğu ve güney sınırlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Macaristan bu kapsamda Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınırlarına jiletli tel örgü çekti, bu bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.

Macaristan'a 2012 yılında 2 bin, 2013'te 18 bin, 2014'te 42 bin ve geçen yıl yaklaşık 400 bin sığınmacı giriş yaptı. Geçen yıl 143 kişinin mülteci statüsü alabildiği ülkede yaklaşık 300 sığınmacı bulunuyor.