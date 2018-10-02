banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98088
ALTIN
231.669
DOLAR
6.0287
STERLİN
7.8040
EURO
6.9474
33 Yaşındaki Emine Binici Yoğun Bakımda Verdiği Yaşam Mücadelesini Kaybetti
33 Yaşındaki Emine Birinci Yoğun...
İntihar eden kişi kurtarılamadı
Son Dakika
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı
ADAYA GELDİ 1 HAFTA SONRA...
Hırsız askerler kameraya yakalandı
HIRSIZ ASKERLER KAMERAYA YAKALANDI
banner282

Avrupa'da Yükselen Neofaşizm AP Genel Kurulu’nda

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa'da neofaşist şiddetin yükselişi konusunu Genel Kurulda müzakere etmek üzere gündemine aldı.

Avrupa'da Yükselen Neofaşizm AP Genel Kurulu’nda

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa'da neofaşist şiddetin yükselişi konusunu Genel Kurulda müzakere etmek üzere gündemine aldı.

02 Ekim 2018 Salı 06:02
Avrupa'da Yükselen Neofaşizm AP Genel Kurulu’nda

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa'da neofaşist şiddetin yükselişi konusunu Genel Kurulda müzakere etmek üzere gündemine aldı.

AP Başkanı Antonio Tajani, Genel Kurulun açılışında Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için ülke halkına ve yönetimine baş sağlığı dilediğini belirterek, üyeleri saygı duruşuna davet etti.

Daha sonra gündemin belirlenmesi ile ilgili teklifleri üyelere aktaran Tajani, "Avrupa'da neofaşist şiddetin yükselişi" konulu tartışmanın gündeme eklendiğini açıkladı. Buna göre, perşembe günü öğleden sonraki oturumda Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu, konu hakkında üyeleri bilgilendirecek. Genel Kurulda düzenlenecek tartışma sonrası hazırlanacak karar tasarısı da AP'nin bir sonraki Genel Kurulunda oylanacak.
 

Son Güncelleme: 02.10.2018 09:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mattis: “türkiye’yle Ortak Eğitimlere Başladık”
Mattis: “türkiye’yle Ortak Eğitimlere Başladık”
İran'da Doğal Gaz Boru Hattında Patlama
İran'da Doğal Gaz Boru Hattında Patlama
Güney Kore'den Nükleer Silah Açıklaması
Güney Kore'den Nükleer Silah Açıklaması
Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor
Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor
Alaska'da Bir Kişi Ayı Saldırısı Sonucu Öldü
Alaska'da Bir Kişi Ayı Saldırısı Sonucu Öldü
ABD İsrail'e Güvenlik Yardımını Sürdürecek
ABD İsrail'e Güvenlik Yardımını Sürdürecek
Çin'de Bir Ayda Bulaşıcı Hastalıklardan Bin 983 Kişi Öldü
Çin'de Bir Ayda Bulaşıcı Hastalıklardan Bin 983 Kişi Öldü
AB'den İngiltere Dışişleri Bakanı'na 'Tarih Kitabı Oku' Tavsiyesi
AB'den İngiltere Dışişleri Bakanı'na 'Tarih Kitabı Oku' Tavsiyesi
Endonezya'da Depremzedeler İhtiyaçlarını Karşılamada Zorlanıyor
Endonezya'da Depremzedeler İhtiyaçlarını Karşılamada Zorlanıyor
Nijerya'da 1 Milyon Çocuk Açlıkla Yüz Yüze
Nijerya'da 1 Milyon Çocuk Açlıkla Yüz Yüze

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim