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Avrupa'da Ryanair Grevi

Avrupa'da Ryanair Grevi

28 Eylül 2018 Cuma 11:27
Avrupa'da Ryanair Grevi

ALMANYA, BELÇİKA, HOLLANDA, İTALYA, İSPANYA VE PORTEKİZ'DEKİ RYANAİR ÇALIŞANLARININ BİR GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ BAŞLADI - RYANAİR, GREV NEDENİYLE 250 UÇUŞUNU İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDI


İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketinin 6 Avrupa ülkesinde çalışan pilot ve kabin görevlileri 24 saatlik greve başladı.


Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz'de yer alan çeşitli sendikalara bağlı Ryanair pilot ve kabin görevlileri greve gitti.


İş bırakma eylemi nedeniyle Ryanair şirketi 250 planlı uçuşunu iptal etti.


Uçuş iptalleri nedeniyle yaklaşık 30 bin civarında yolcu etkilendi.


Ryanair, çalışanlarının önemli bir kısmını İrlanda hukukuna göre hazırlanmış iş sözleşmeleriyle istihdam ediyor.


Bu durum AB üyesi ülkelerde bulunan çeşitli sendikalarca rahatsızlıkla karşılanıyor.


Sendikalar, çalışanlarının yaşadıkları ülke yasalarına göre istihdam edilmesini, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini talep ediyor.


RYANAİR GREVLERİ
Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti. Ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı grev yapmıştı.


Avrupa'nın 86 havalimanında faaliyet gösteren Ryanair, yılda yaklaşık 130 milyon yolcu taşıyor.


Son Güncelleme: 28.09.2018 14:36
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