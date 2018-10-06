Avrupa'da Küresel Isınma Ve İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Destek Gösterileri

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununa dikkatleri çekmek için Avrupa'nın önemli kentlerinde eşzamanlı gösteriler yapıldı.
Çevreci örgütlerin çağrısıyla Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde toplanan kalabalık, küresel ısınmaya neden olan politikalar aleyhinde pankart açıp, dövizler taşıdı.
Gösteride okunan bildiride, küresel ısınmaya karşı AB üyesi ülkelerin hükümetlerine ciddi tedbirler alınması çağrısında bulunuldu. Bildiride, "İklim değişikliğinin önüne geçmek için acil olarak önlem almak gerektiği" belirtildi.
Avrupa’da eş zamanlı gösteriler Paris, Berlin, Lyon gibi şehirlerde de yapıldı.