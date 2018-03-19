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Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı: Brexit tamam

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı: Brexit tamam

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

19 Mart 2018 Pazartesi 19:52
Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı: Brexit tamam
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Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı: Brexit tamam

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşma sağladı.

 AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis, Brexit müzakerelerinde son duruma ilişkin Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

 Barnier, "Geçiş dönemi konusunda anlaşma sağladık. Bu geçiş dönemi sınırlı bir süre olacak. İngiltere, 30 Mart 2019'dan itibaren AB üyesi olmayacak ama bir süre AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanacak." dedi.

 Bu geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık 2020'de sona ereceğini anlatan Barnier, bu geçiş döneminde vatandaşların ve işletmelerin karşılıklı olarak mevcut haklarından faydalanmaya devam edeceğini ifade etti.

 İngiltere'nin AB’den ayrılığı sonrasında Kuzey İrlanda'da mevcut gümrük ve sınır durumunda bir değişiklik yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Barnier, gelecekte yapılacak ayrılık anlaşmasında, bir başka seçenekte uzlaşılmaması halinde Kuzey İrlanda da dahil İrlanda'nın tamamının AB ile sınır kontrollerinin yapılmadığı ve malların serbestçe dolaşabildiği bir bölge olması konusunda "dayanak" madde yer almasında anlaşma sağlandığını anlattı.

 Barnier, İngiltere ve AB'nin ortak biçimde yasal bir ayrılık anlaşması taslağı üzerinde çalıştıklarını ancak özellikle Kuzey İrlanda konusunda ayrılıkların devam ettiğini dile getirdi.

 İngiltere Brexit Bakanı Davis de, "Aralık ayında müzakerelerin 1. aşamasında anlaşma sağlamıştık. Bugün bir sonraki aşama olan geçiş sürecinde anlaşma sağladık." dedi.

 Ayrılık anlaşmasının içeriğinde mali taahhütler ve vatandaşlık hakları konularında uzlaşıldığına dikkati çeken Davis, uzlaşma sağlanan uygulama sürecinin gelecek planlamasına yardımcı olacağını dile getirdi.

 Davis, geçiş sürecinde AB mevzuatının ve mevcut ilişkilerin İngiltere için aynen devam edeceğini söyledi.

 Ayrıca, AB Komisyonu, İngiltere ile müzakere edilen ayrılık anlaşmasının 130 sayfalık taslak metnini yayınladı. Bu metinde uzlaşılan kısımlar yeşil, daha fazla açıklıklık getirilmesi gereken kısımlar sarı, anlaşma sağlanmamış unsurlar ise beyaz renkle işaret edildi.

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