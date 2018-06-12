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Avrupa Birliği, sınır güvenliği ve göç bütçesini artıracak

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde sınır güvenliği ve göçmenlerle ilgili programlara 34,9 milyar euro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği, sınır güvenliği ve göç bütçesini artıracak

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde sınır güvenliği ve göçmenlerle ilgili programlara 34,9 milyar euro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

12 Haziran 2018 Salı 22:58
Avrupa Birliği, sınır güvenliği ve göç bütçesini artıracak

Avrupa Birliği, sınır güvenliği ve göç bütçesini artıracak

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde sınır güvenliği ve göçmenlerle ilgili programlara 34,9 milyar euro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde sınır yönetimi ve göçmenlere yönelik programlar için ayrılan payın 34,9 milyar euroya çıkartılmasına yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, AB, artan göç, hareketlilik ve güvenlik gibi öngörülemeyen zorluklara karşı esnek fonlama enstürmanları kuracak.

AB, sınır yönetimine toplam 21,3 milyar euro kaynak tahsis edecek. Bunun 12 milyar eurosu AB'nin mevcut sınır yönetim kurumlarına aktarılacak.

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Bütçenin 9,3 milyar euroluk kısmıyla AB entegre sınır yönetimi için yeni bir fon kurulacak. Yeni sınır fonu, AB üyesi ülkelerin yeni gümrük kontrol ekipmanları alımlarının finansmanında, kriz durumlarında hızlı yanıt verilmesinde ve üye ülkelerin sınır güvenliğine ilişkin politikalarının desteklenmesinde kullanılacak.

AB'nin iltica ve göç fonuna 10,4 milyar euro kaynak sağlanacak. Fon, üye ülkeleri, iltica, yasal göç, göçmen entegrasyonu, düzensiz göç ve geri dönüşler konularında destekleyecek.

Diğer çeşitli harcamalarla birlikte AB'nin gelecekteki bütçesinde göç ve sınır yönetimine aktarılan kaynak mevcut 13 milyar avroluk seviyesinden 34,9 milyar euroya ulaşacak.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar euro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar euro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon euroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

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