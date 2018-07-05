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Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatmaya karar verdi.

Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatmaya karar verdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:17
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatmaya karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2019'a kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2018'de son buluyordu.

İlk yaptırım kararı 2014'te alınmıştı

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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