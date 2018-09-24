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Avrupa Başkentleri Isınıyor

AVRUPA GENELİNDE TOPLANAN VERİLER, KÜRESEL ISINMA NEDENİYLE 21. YÜZYILDA TÜM BAŞKENTLERİN ISINDIĞINI ORTAYA KOYDU

Avrupa Başkentleri Isınıyor

AVRUPA GENELİNDE TOPLANAN VERİLER, KÜRESEL ISINMA NEDENİYLE 21. YÜZYILDA TÜM BAŞKENTLERİN ISINDIĞINI ORTAYA KOYDU

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:21
Avrupa Başkentleri Isınıyor

AVRUPA GENELİNDE TOPLANAN VERİLER, KÜRESEL ISINMA NEDENİYLE 21. YÜZYILDA TÜM BAŞKENTLERİN ISINDIĞINI ORTAYA KOYDU

Avrupa Veri Gazeteciliği Ağı (EDJNet), küresel ısınma nedeniyle kıta genelinde tüm başkentlerin 21. yüzyılda ısındığı, bunun da sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğu uyarısında bulundu. 

Avrupa genelinde veri toplayan ve çalışmalar yapan EDJNet, yayımladığı son raporunda küresel ısınmanın Avrupa başkentlerindeki etkisini gözler önüne serdi. 

Yaklaşık 100 milyon verinin analiz edildiği rapor, bir önceki yüzyıla göre 21. yüzyılda tüm Avrupa başkentlerinin ısındığını ortaya çıkardı. 

Raporda üye ülkelerin Paris İklim Anlaşması'nın yeryüzü sıcaklığındaki artışı 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflediği anımsatılarak bazı Avrupa şehirlerinde bu limite şimdiden ulaşıldığı uyarısı yapıldı. 

Özellikle etkilenen bölgelerin Baltıklar, Endülüs ve Güneydoğu Romanya olduğu kaydedilen raporda, buralarda sıcaklık artışının 20. yüzyıla göre birkaç dereceye vardığı ifade edildi. 

"SICAK HAVA DALGALARI ÖLÜME YOL AÇIYOR"

Raporda, yeryüzü sıcaklığındaki artışının insan sağlığına ciddi etkileri olduğu belirtilirken 2000'den bu yana sıcak hava dalgalarının binlerce kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi. 

Batı Avrupa'ya 2003'e damgasını vuran sıcak hava dalgasının 70 bin kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen raporda, bu yıl Avrupa'da etkisini gösteren sıcak havaların sonuçlarının analiz edilmesi gerektiği vurgulandı. 

Raporda araştırmaların, sıcak havanın aynı zamanda  şiddet içeren suçları artırdığını, öğrencilerin başarısını etkilediğini ve ulaşım yollarına zarar verdiğini ortaya koyduğu anımsatıldı.

 


Son Güncelleme: 24.09.2018 15:31
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