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Avrupa, 2018'de savaşa giriyor

İngiliz Daily Mail Gazetesi, günümüzde Euro kriziyle boğuşan Avrupa ülkelerinin 7 yıla kadar birbirleriyle sav

Avrupa, 2018'de savaşa giriyor

İngiliz Daily Mail Gazetesi, günümüzde Euro kriziyle boğuşan Avrupa ülkelerinin 7 yıla kadar birbirleriyle sav

30 Ekim 2011 Pazar 11:02
Avrupa, 2018'de savaşa giriyor
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Haftalardır başta Yunanistan olmak üzere Euro Bölgesi'nde yaşanan mali krizi çözmeye çalışan Avrupa'yı nasıl bir gelecek beklediğine ilişkin yorumlar yapıladursun, İngiliz Daily Mail Gazetesi, 2018 yılına kadar Avrupa ülkelerinin yeni bir dünya savaşına girişebileceğini öne sürdü.

Habertürk'ün haberine göre, Dominic Sandbrook imzalı haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hafta içinde yaptığı açıklamada yer alan "Kimse Avrupa'ya bir yarım yüzyıl daha barışın hâkim olacağına inanmamalı... Eğer Euro çökerse, Avrupa da çöker. Bu olmamalı" şeklindeki sözlerinden yola çıkarak önümüzdeki 7 yıl içerisinde kıta genelinde yaşanabilecek olası felaket senaryoları irdelendi.

Senaryo, Avrupa Birliği ülkelerinin "Euro'yu kurtarma" girişimlerinin gelecek 20 ay içerisinde bir kez daha başarısız olmasıyla başlıyor. 2012 başlarında Yunanistan Parlamentosu'nun öfkeli vatandaşlar tarafından işgali ve tüm ülkeye yayılan sokak olayları nedeniyle Fransa ve Almanya, Atina yönetimine yardım etmek için 5 bin barış gücü gönderecek. Yaz aylarına doğru bu kez İtalya'da benzer olaylar patlak verecek. İtalya'yı Almanya, İrlanda ve İngiltere takip edecek.

Irkçılık artacak Rusya yayılacak

BOZULAN ekonomiler, işsizliğin ve sosyal kargaşanın giderek yayılmasına yol açarken, kıta genelinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı da güç kazanacak. Göçmenlere yönelik saldırılar artacak. Ekonomik krizin en büyük darbesini 2014'te Letonya alırken, "imparatorluk" günlerine dönmenin hayalini kuran Rusya Lideri Vladimir Putin, Letonya'daki Rusları korumak adına bu ülkeyi işgal edecek. Letonya'yı 2016'da Estonya, Litvanya, Belarus ve Moldova izleyecek.

FRANSA İNGİLTERE'YE SALDIRACAK

ABD'nin 2. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi kendini izole etmesiyle yalnız kalan İngiltere, AB'den çekilme kararı alınca, Rusya'dan güç alan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy askerlerini harekete geçirecek. Ve böylece Merkel'in 7 yıl önce yaptığı uyarı gerçekleşmiş olacak.
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Son Güncelleme: 30.10.2011 11:02
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Avrupa2018deSavaşaGiriyorWwwKibrismanset.com
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