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Avro Bölgesi Beklentiler Paralelinde Büyüdü

Avro bölgesi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe oranla beklentiler paralelinde yüzde 0,2 büyüdü.

Avro Bölgesi Beklentiler Paralelinde Büyüdü

Avro bölgesi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe oranla beklentiler paralelinde yüzde 0,2 büyüdü.

05 Aralık 2014 Cuma 12:14
Avro Bölgesi Beklentiler Paralelinde Büyüdü
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AVRO BÖLGESİ, YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE ÖNCEKİ ÇEYREĞE ORANLA BEKLENTİLER PARALELİNDE YÜZDE 0,2, YILLIK BAZDA İSE YÜZDE 0,8 BÜYÜDÜ

 Avro bölgesi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe oranla beklentiler paralelinde yüzde 0,2 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci tahmin verilerine göre, 18 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2014 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, 28 üyeli AB'de yüzde 0,3 yükseldi. Yılın ikinci çeyreğinde avro bölgesi yüzde 0,1 ve AB de yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

Yıllık bazda ise GSYH, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,8, AB'de yüzde 1,3 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda büyüme beklentisi yüzde 0,2, yıllık bazda ise 0,8 seviyesindeydi. Bölgede, böylece beklentiler paralelinde büyüme gerçekleşti.

ALMANYA BÜYÜMEYE DÖNDÜ

Üye ülkeler arasında söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe oranla en yüksek büyüme yüzde 1,8'le Romanya'da ölçüldü. Bunu yüzde 0,9'la Polonya ve yüzde 0,7 ile de Yunanistan ve İngiltere izledi.

Bölgenin lokomotif ekonomisine sahip Almanya ise önceki çeyrekteki daralmanın ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

İTALYA EKONOMİSİ DARALDI

İspanya yüzde 0,5, Fransa yüzde 0,3 büyürken, İtalya ekonomisi yüzde 0,1 daraldı. Aynı dönemde en çok daralma ise yüzde 0,4 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşti. Bunu yüzde 0,3'le Avusturya ve yüzde 0,1 ile de İtalya takip etti.

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