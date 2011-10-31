Avın ilk günü bilançosu

Büyük Av’ın başladığı dün KKTC genelinde yapılan kontrollerde, ava kapalı bölgelerde avlanan ve tüfeğini başkalarına kullandıran 4 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, ruhsatsız avlanan 2 kişi de tutuklandı.

Polis bültenine göre, kontrollerde H.H.(E-45) ve O.N.’nin (E-38) ava kapalı bölgelerde avlandıkları tespit edildi; haklarında soruşturma açıldı

Türkeli köyü Karatepe mevkiinde yapılan kontrollerde ise 17 yaşındaki Ö.Y.’nin S.P.(E-36); Altınova köyünde ise 20 nolu av bölgesinde 31 yaşındaki H.K.’nin H.S.(E-72) adına kayıtlı av tüfeği ile ruhsatları olmadan avlandıkları tespit edildi.

Ö.Y. ve H.K. tutuklanırken, tüfeklerin sahipleri S.P. ve H.S. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.