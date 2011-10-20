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Avcı, başsağlığı diledi

Avcı, terör saldırılarında şehit olanlara rahmet ve Türkiye halkına başsağlığı diledi..

Avcı, başsağlığı diledi

Avcı, terör saldırılarında şehit olanlara rahmet ve Türkiye halkına başsağlığı diledi..

20 Ekim 2011 Perşembe 07:56
Avcı, başsağlığı diledi
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Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Başkanı Turgay Avcı, Türkiye’de terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere Tanrı’dan rahmet, halka da başsağlığı diledi.

Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Başkanı Turgay Avcı, Türkiye’de terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere Tanrı’dan rahmet, halka da başsağlığı diledi. Avcı, terörü kınama mesajında şunları kaydetti: “Anavatan Türkiye'de yoğunlaşan alçakça terör saldırıları sonucunda yalnızca son iki günde 30'dan fazla Mehmetçik, güvenlik mensubu ve Türk vatandaşı yaşamını yitirmiştir.

Türkiye'nin bölgede ve dünyada öne çıkması ve küresel bir güç olmaya başlaması karşısında bundan rahatsız olan karanlık güçlerin oyunu olduğuna inandığımız terörü, Özgürlük ve Reform Partisi olarak lanetliyor, her koşulda ve zamanda Kıbrıs Türkleri ve Özgürlük ve Reform Partisi olarak Anavatanımızın yanında olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz.

Terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ÖRP ve Kıbrıs Türkleri adına Anavatanımıza üzüntülerimizi ve başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz.”

Son Güncelleme: 20.10.2011 07:56
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTERÖRÖRPTurgayAvcı
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