banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94790
ALTIN
193.178
DOLAR
4.7553
STERLİN
6.2374
EURO
5.4797
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
İnşaatta Hayatını Kaybetti!
Apartman inşaatında hayatını kaybetti.
Tırda kaçak 18 Suriyeli…
TIRDA KAÇAK 18 SURİYELİ…
Ceza takdiri 22 Haziran'da
CEZA TAKDİRİ 22 HAZİRAN'DA
banner282

Avam Kamarasından Brexit Yasasına Onay

İngiltere’de, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı’nı onaylarken, Başbakan Theresa May bunun ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde "kritik bir adım" teşkil ettiğini bildirdi.

Avam Kamarasından Brexit Yasasına Onay

İngiltere’de, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı’nı onaylarken, Başbakan Theresa May bunun ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde "kritik bir adım" teşkil ettiğini bildirdi.

21 Haziran 2018 Perşembe 06:23
Avam Kamarasından Brexit Yasasına Onay

İngiltere’de, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı’nı onaylarken, Başbakan Theresa May bunun ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde "kritik bir adım" teşkil ettiğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası bugün yapılan oylamada AB mevzuatını İngiltere’nin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısını, üst kanat Lordlar Kamarasının pazartesi günü gittiği değişikliği kaldırarak 303’e karşı 319 oy ile onayladı. 

Lordlar tasarıda AB ile varılacak Brexit anlaşmasının veya bir anlaşmaya varılamaması durumunun, parlamentonun onayına sunulmasını öngören bir değişikliğe gitmişti. 

İktidardaki Muhafazakar Parti içindeki kimi milletvekillerinin de desteklediği değişiklik, May hükümetinin muhalif milletvekillerini iknaya dönük yoğun çabalarının ardından bugün Avam Kamarasında yapılan oylamada geri alınmış oldu.

banner277
"KRİTİK ADIM"

Brexit Yasa Tasarısının kabulü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan May, “Bugün parlamento AB’den ayrılma yasasını onayladı. Bu, halkın oy verdiği Brexit’in sorunsuz ve düzenli bir şekilde hayata geçirilmesinde kritik bir adımdır.” ifadesini kullandı.

“Bugünkü oylama İngiltere ve AB halklarına, bu ülkede seçilmiş temsilcilerin işlerini yaptıklarını ve İngiliz halkının iradesini hayata geçirdiklerini gösteriyor.” diyen May, gelecek birkaç hafta içinde de AB ile Brexit sonrasında öngördükleri ilişki biçimine dair ayrıntılı bir rapor yayımlayacaklarını kaydetti.

Brexit Yasa Tasarısı daha önce de Lordlar tarafından değiştirilmiş ve bu değişiklikler Avam Kamarasında geri alınmıştı.
 

Bugün onaylanan tasarı, yeniden Lordlar Kamarasına havale edilecek. Lordların değişiklik taleplerinin devam etmesi halinde tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek. İngiltere’de tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra Kraliçenin onayı ile yasalaşıyor.

REFERANDUMUN İKİNCİ YILI

Brexit referandumunun 2. yıl dönümünün idrak edileceği cumartesi günü ülkede AB yanlısı sivil toplum kuruluşlarını geniş katılımlı yürüyüşler düzenlemesi bekleniyor. Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılmasını hedefleyen bu kuruluşlardan "İngiltere İçin En İyisi" ("Best for Britain"), Macar asıllı ABD’li iş adamı Soros'un da mali desteğiyle geçtiğimiz günlerde Brexit karşıtı kampanyasını resmen açmıştı.

İngiltere önceki yıl 23 Haziran'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, geçen yıl mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere ile AB, geçen yıl haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı.


banner288
Son Güncelleme: 21.06.2018 09:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!
IMF, Arjantin'e 50 Milyar Dolar Kredi verilmesini Onayladı!
IMF, Arjantin'e 50 Milyar Dolar Kredi verilmesini Onayladı!
Endonezya'daki Tekne Kazasında Kayıp Sayısı 192’ye Yükseldi!
Endonezya'daki Tekne Kazasında Kayıp Sayısı 192’ye Yükseldi!
"Kolombiya’da “Yolsuzluk Karşıtı Referandum”
"Kolombiya’da “Yolsuzluk Karşıtı Referandum”
Yemen'de 9 Husi Öldürüldü!
Yemen'de 9 Husi Öldürüldü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim