Ava giderken avlandılar… Kaçak avcıların feci sonu

Korucular iki ya da büyük olasılıkla üç avcıdan geriye kalanları ülkenin güneydoğusundaki Sibuya doğal koruma alanında buldu.

Asya’dan gergedan boynuzuna talebin artması nedeniyle son yıllarda gergedanların kaçak avlanmasında büyük artış oldu. Çin, Vietnam ve bazı diğer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

Koruma alanının sahibi Nick Fox yaptığı açıklamada, “Bir aslan sürüsünün bölgesine girmişler. Büyük bir sürü, dolayısıyla çok fazla zamanları olmamış. Kaç kişi olduklarından emin değiliz. Geriye pek bir şey kalmamış” dedi.

Güney Afrika’da son 10 yılda yedi binden fazla gergedan kaçak avcıların kurbanı oldu.

Kalıntıların yanında genelde gergedan avcılarının taşıdığı susturuculu bir av tüfeği, uzun bir balta ve dikenli tel makası gibi malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Fox, kalıntılara ulaşmak için birkaç aslanı uyuşturucu atan tüfekle vurmak zorunda kaldıklarını da anlattı. Koruma alanının yer aldığı Doğu Cape bölgesinde sadece bu yıl altı gergedan kaçak avcılar tarafından öldürüldü.