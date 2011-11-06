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Av Bilançosu 9 Kişiye Yasal İşlem

3 av tüfeği ve 55 fişek emare olarak alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı

Av Bilançosu 9 Kişiye Yasal İşlem

3 av tüfeği ve 55 fişek emare olarak alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı

06 Kasım 2011 Pazar 14:05
Av Bilançosu 9 Kişiye Yasal İşlem
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Büyük Av’ın ikinci günü Kurban Bayramı nedeniyle  dün gerçekleştirilirken, ava kapalı bölgelerde avlanan veya başkası adına kayıtlı silah kullanan toplam 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, Beyarmudu’nda 26 numaralı av bölgesinde N.G (E-29) H.T adına kayıtlı av tüfeği ile avlanırken, Yiğitler köyünün güneyindeki 37 numaralı av koruma bölgesinde ise C.K (E-42) 16

yaşındaki oğlu O.K ile avlanırken suçüstü yakalandı.

Sözkonusu kişilerin tasarruflarında bulunan 3 av tüfeği ve  55 fişek emare olarak alınırken,  haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bu arada, KKTC genelinde dün yapılan kontrollerde, ava kapalı bölgelerde avlanan 6 “avcı” hakkında “yasal işlem” başlatıldı.

Polis bültenine göre, bu kişiler  İ.Ö(30), B.M (52), H.G (35), M.C (63), E.T (61) ve H.H (39).

Son Güncelleme: 06.11.2011 14:05
Anahtar Kelimeler:
TüfekAvSucYasal Işlem
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