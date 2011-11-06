Av Bilançosu 9 Kişiye Yasal İşlem

Büyük Av’ın ikinci günü Kurban Bayramı nedeniyle dün gerçekleştirilirken, ava kapalı bölgelerde avlanan veya başkası adına kayıtlı silah kullanan toplam 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, Beyarmudu’nda 26 numaralı av bölgesinde N.G (E-29) H.T adına kayıtlı av tüfeği ile avlanırken, Yiğitler köyünün güneyindeki 37 numaralı av koruma bölgesinde ise C.K (E-42) 16

yaşındaki oğlu O.K ile avlanırken suçüstü yakalandı.

Sözkonusu kişilerin tasarruflarında bulunan 3 av tüfeği ve 55 fişek emare olarak alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bu arada, KKTC genelinde dün yapılan kontrollerde, ava kapalı bölgelerde avlanan 6 “avcı” hakkında “yasal işlem” başlatıldı.

Polis bültenine göre, bu kişiler İ.Ö(30), B.M (52), H.G (35), M.C (63), E.T (61) ve H.H (39).