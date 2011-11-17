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Atun Bahreynli 2 Milletvekili ile Ülkeye Yatırımı Konuştu

28. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için KKTC’ye gelen Bahreynli 2 milletvekilini kabul etti

Atun Bahreynli 2 Milletvekili ile Ülkeye Yatırımı Konuştu

28. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için KKTC’ye gelen Bahreynli 2 milletvekilini kabul etti

17 Kasım 2011 Perşembe 17:10
Atun Bahreynli 2 Milletvekili ile Ülkeye Yatırımı Konuştu
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KKTC’nin 28. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için KKTC’ye gelen Bahreynli 2 milletvekilini kabul etti.

Söz konusu iki milletvekilinin ülkeye gelmesiyle, KKTC’nin 28. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere, ilk defa bir Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeden katılım sağlandı.

Bahreyn’de Ulusal Meclis’in seçimle işbaşına gelen kanadı olan Temsilciler Meclisi mensubu milletvekilleri Khalid Jassim Al Malood ve Hasan Ahmet Ali kabulde yaptıkları konuşmada, KKTC’ye ilk kez

geldiklerini ve gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını belirtti.

KKTC’de çeşitli temaslarda bulunduklarını anlatan milletvekilleri, KKTC’deki yatırım imkanlarını değerlendirmek ve KKTC’yle ilişkileri gelişmek istediklerini, bu kapsamda çeşitli ziyaretler yaptıklarını

söyledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise, bugünlerde Ortadoğu’da siyasi tansiyonun yükselmeye başladığını, KKTC’nin genç bir devlet olmasına rağmen büyüyen ve gelişen ekonomisiyle, derin demokrasi

kültürüyle, insan haklarıyla ve modern hukuk sistemiyle Ortadoğu’nun ve Doğu Akdeniz’in en istikrarlı devletlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Gelişen yatırıma açık ekonomisiyle KKTC’nin yatırımcılar için önemli bir potansiyel meydana getirdiğini söyleyen Atun, AB’de ve Güney Kıbrıs’ta negatif büyüme oranları olmasına rağmen KKTC’de 2010

yılında yüzde 3.6 büyüme, 2011 yılında tahmini yüzde 4,5 büyüme gerçekleştiğini, 2012 hedeflerinin de yüzde 5 olduğunu anlattı.

Ekonomi Bakanı Atun, ülke ekonomilerinde bölgesel daralmanın yaşandığı bir ortamda, yatırımcılar için KKTC’nin önemli bir potansiyel ihtiva ettiğini kaydetti.

Bahreynli milletvekillerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, KKTC ve Bahreyn’den hem siyasetçilerin hem de işadamlarının güçlü iletişim içinde olmasının farklı imkanlar yaratacağına inandığını

kaydeden Atun, yatırım konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Son Güncelleme: 17.11.2011 17:10
Anahtar Kelimeler:
YatırımMilletvekiliÜlkeBahreynAtun
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