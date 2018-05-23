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ATSB kayıp Malezya uçağını pilotun düşürdüğü iddiasını reddetti

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferinde ortadan kaybolan Malezya uçağının pilotu tarafından kasıtlı olarak denize düşürüldüğü iddiasını reddetti.

ATSB kayıp Malezya uçağını pilotun düşürdüğü iddiasını reddetti

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferinde ortadan kaybolan Malezya uçağının pilotu tarafından kasıtlı olarak denize düşürüldüğü iddiasını reddetti.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:09
ATSB kayıp Malezya uçağını pilotun düşürdüğü iddiasını reddetti

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferinde ortadan kaybolan Malezya uçağının pilotu tarafından kasıtlı olarak denize düşürüldüğü iddiasını reddetti.
ATSB Araştırma Direktörü Peter Foley, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Güney Hint Okyanusu’na düştüğü sanılan MH370 sefer sayılı uçağın pilotu tarafından kasıtlı olarak düşürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kanadalı hava kazaları uzmanı Larry Vance, yazdığı kitapta ve Avustralya’da katıldığı bir TV programında, MH370’in pilotu tarafından bilerek denize düşürüldüğünü iddia etmiş ve "Pilot, intihar etti. Ne yazık ki uçaktaki herkesi de öldürdü ve bunu kasıtlı olarak yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.

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Vance’in iddiasının doğru olmadığını ifade eden Foley, "Her delili tarafsız bir şekilde değerlendirdik. Elimizdeki deliller, uçağın düşüş anında kontrol altında olmadığını gösteriyor." dedi.
Malezya Hava Yolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla ortadan kaybolmuştu. Avustralya, Malezya ve Çin başta olmak üzere birçok ülke arama çalışmalarına katılmış ancak bin 46 günlük çalışmalarda kayıp uçağın izine rastlanamamıştı. Arama çalışmaları, Ocak 2017’de sona erdirilmişti.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 11:14
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