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Atomlar Elektronlarıyla Birlikte Işık Hızına Yaklaştı

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'deki bilim insanları ilk kez atomu yörüngesindeki elektronla birlikte ışık hızına yakın hareket ettirmeyi başardı.

Atomlar Elektronlarıyla Birlikte Işık Hızına Yaklaştı

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'deki bilim insanları ilk kez atomu yörüngesindeki elektronla birlikte ışık hızına yakın hareket ettirmeyi başardı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:08
Atomlar Elektronlarıyla Birlikte Işık Hızına Yaklaştı


 İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'deki bilim insanları ilk kez atomu yörüngesindeki elektronla birlikte ışık hızına yakın hareket ettirmeyi başardı.
CERN'den yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz'da yapılan deneyde Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (BHÇ) düşük enerjili ışınla bir grup atomu çekirdeğinin etrafındaki tekil elektronla birlikte yaklaşık bir saat boyunca hareket ettirdiği, ardından aynı ışını tam güçle yükleyerek, 2 dakika boyunca elektronlar çekirdekten kopup ayrılmadan sürdürmeyi başardığı belirtildi.
Bilim adamları ardından daha az sayıda atomla aynı deneyi tam güçle 2 saate kadar sürdürmeyi başardı.
Deney sırasında atom ve elektronların BHÇ içinde ışık hızına yakın bir hızda döndüğü kaydedildi.
"Atom parçalayıcı" olarak da anılan BHÇ, aslında daha önce de atomları bu hızlarda çevirmeyi başarmıştı. Ancak daha önce yapılan deneylerde atom yüksek hızlara ulaştığında etrafındaki elektronlar dağılarak çekirdekten ayrılıyordu.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 13:49
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