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Atlanta FED Başkanı Bostic'ten “Sabırlı“ Faiz Artırımı Açıklaması

Atlanta FED Başkanı Bostic'ten “Sabırlı“ Faiz Artırımı Açıklaması

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
Atlanta FED Başkanı Bostic'ten “Sabırlı“ Faiz Artırımı Açıklaması

FED ATLANTA ŞUBESİ BAŞKANI RAPHAEL BOSTİC: -"HALEN TAM İSTİHDAMA ULAŞIP ULAŞMADIĞIMIZA DAİR BİR MİKTAR BELİRSİZLİK BULUNUYOR. AŞIRI ISINMA RİSKİ DE YOKSA DAHA SABIRLI OLMA İHTİMALİMİZ VAR"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, para politikasında "bekle-gör" yaklaşımını desteklediğini belirterek, "Halen tam istihdama ulaşıp ulaşmadığımıza dair bir miktar belirsizlik bulunuyor. Aşırı ısınma riski de yoksa daha sabırlı olma ihtimalimiz var." dedi.


Missisippi eyaletinin Jackson kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bostic, Fed'in para politikasında daha sabırlı davranabileceğini ifade etti.


Bostic, ülkede işsizlik oranının yüzde 3,9 ile yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesine karşın enflasyonda hızlanma belirtileri görmediğini vurgularken, "Halen tam istihdama ulaşıp ulaşmadığımıza dair bir miktar belirsizlik bulunuyor. Aşırı ısınma riski de yoksa daha sabırlı olma ihtimalimiz var." değerlendirmesinde bulundu.


Para politikasında bekle-gör yaklaşımını benimsediğini ifade eden Bostic, kademeli faiz artırımlarının son dönemde yakalanan güçlü büyüme sürdükçe devam etmesi gerektiğini vurguladı.


Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde bu yıl (FOMC) oy kullanma hakkı bulunan Bostic, yılın başında hayata geçen vergi indirimlerinin ekonomiye olumlu etkisinin beklenenden uzun sürebileceğini de sözlerine ekledi.


BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI 25-26 EYLÜL'DE


Bu yılın geri kalanındaki üç FOMC toplantısı 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.


Piyasaların, eylül toplantısında faiz artırılmasına verdiği olasılık 13 Eylül itibarıyla yüzde 95 seviyesinde seyrediyor.
 


Son Güncelleme: 14.09.2018 10:07
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