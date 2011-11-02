Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Atina'da referandum depremi

AB zirvesinde alınan yardım pakedi anlaşmasını halkoyuna götüreceğini açıklayan Başbakan Yorgo...

Atina'da referandum depremi

AB zirvesinde alınan yardım pakedi anlaşmasını halkoyuna götüreceğini açıklayan Başbakan Yorgo...

02 Kasım 2011 Çarşamba 07:45
Atina'da referandum depremi
banner238

AB zirvesinde alınan yardım pakedi anlaşmasını halkoyuna götüreceğini açıklayan Başbakan Yorgo Papandreu'ya partisi içinde de dışın da büyük tepki var.

Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu'un, AB zirvesinde Yunanistan'a mali yardım paketi ile ilgili varılan anlaşmayı halkoylamasına götürme kararı, muhalefet partilerinin tepkilerinin yanı sıra PASOK içinde de bölünmelere neden oldu. Yunan basın-yayın organları, istifaların ardından 300 sandalyeli parlamentoda milletvekili sayısı 152'ye düşen PASOK'un, ''şiddeti gittikçe artan kaynayan bir kazana dönüştüğünü'' belirttikleri haberlerinde, Papandreu'nun siyasi inisiyatiflerine açıkça itiraz eden milletvekillerinin sayısının arttığını belirtti.

Haberlerde, PASOK'un kurmaylarından Vaso Papandreu'nun, hükümetin istifa ederek bir ''milli kurtuluş hükümeti'' kurulması yönündeki çağrısının başka iktidar milletvekilleri tarafından da destek gördüğüne değinilirken, eski başbakan Kostas Simitisi'in yakın çalışma arkadaşları olduğu belirtilen 6 milletvekilinin Papandreu'ya gönderdikleri bir mektupta istifasını istedikleri bildirildi.

Selanik milletvekili Eva Kayli ile Drama milletvekili Hara Kefalidu'nun da Papandreu'ya birer mektup göndererek, halkoylamasında ısrar etmesi durumunda cuma günü yapılacak güvenoylamasında hükümete oy vermeyeceklerini bildirdikleri belirtildi. Yunan televizyonları konuyla ilgili haber-yorumlarında, PASOK içindeki son gelişmelerden sonra Papandreu'nun halkoylaması kararından vazgeçmek zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulunurken, Papandreu'nun, 8 milyarlık yardım diliminin ve yeni destek paketinin güvence altına alındığı bu dönemde neden böyle bir karar alma gereği duyduğu sorusuna hala cevap bulunamadığını ifade etti.

G20 ZİRVESİNE KATILACAK Ancak Başbakan Papandreu, halk oylamasını gerçekleştirmekte kararlı olduğunu söyledi. Yunan basınında çıkan haberlere göre, bakanlar kurulu toplantısında konuşan Papandreu, Brüksel'de Yunan ekonomisiyle ilgili alınan kararların uygulanması konusunda daha önce açıkladığı planlarında ve yol haritasında değişiklik yapmasının mümkün olmadığını belirterek, ''Her şey güven oylamasının yapılacağı cuma günü belli olacak'' dedi.

Bu konudaki tepkilere değinen Papandreu, ''Yunanistan'ın borçlarının azaltılmasından zarar gören sistemin kuduruk gibi tepki göstermesi doğal'' diye konuştu. Haberlerde, Papandreu'nun halk oylamasıyla ilgili kararına bakanlar kurulunda en az üç üyenin karşı çıktığı belirtildi. Yunan medyası, Papandreu'nun, Sarkozy ve Merkel'in daveti üzerine çarşamba günü Cannes'a gideceğini duyurdu.

Son Güncelleme: 02.11.2011 07:45
Anahtar Kelimeler:
YunanistanKrizEkonomikAtinaYorgo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim