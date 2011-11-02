Atina'da referandum depremi

AB zirvesinde alınan yardım pakedi anlaşmasını halkoyuna götüreceğini açıklayan Başbakan Yorgo Papandreu'ya partisi içinde de dışın da büyük tepki var.

Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu'un, AB zirvesinde Yunanistan'a mali yardım paketi ile ilgili varılan anlaşmayı halkoylamasına götürme kararı, muhalefet partilerinin tepkilerinin yanı sıra PASOK içinde de bölünmelere neden oldu. Yunan basın-yayın organları, istifaların ardından 300 sandalyeli parlamentoda milletvekili sayısı 152'ye düşen PASOK'un, ''şiddeti gittikçe artan kaynayan bir kazana dönüştüğünü'' belirttikleri haberlerinde, Papandreu'nun siyasi inisiyatiflerine açıkça itiraz eden milletvekillerinin sayısının arttığını belirtti.

Haberlerde, PASOK'un kurmaylarından Vaso Papandreu'nun, hükümetin istifa ederek bir ''milli kurtuluş hükümeti'' kurulması yönündeki çağrısının başka iktidar milletvekilleri tarafından da destek gördüğüne değinilirken, eski başbakan Kostas Simitisi'in yakın çalışma arkadaşları olduğu belirtilen 6 milletvekilinin Papandreu'ya gönderdikleri bir mektupta istifasını istedikleri bildirildi.

Selanik milletvekili Eva Kayli ile Drama milletvekili Hara Kefalidu'nun da Papandreu'ya birer mektup göndererek, halkoylamasında ısrar etmesi durumunda cuma günü yapılacak güvenoylamasında hükümete oy vermeyeceklerini bildirdikleri belirtildi. Yunan televizyonları konuyla ilgili haber-yorumlarında, PASOK içindeki son gelişmelerden sonra Papandreu'nun halkoylaması kararından vazgeçmek zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulunurken, Papandreu'nun, 8 milyarlık yardım diliminin ve yeni destek paketinin güvence altına alındığı bu dönemde neden böyle bir karar alma gereği duyduğu sorusuna hala cevap bulunamadığını ifade etti.

G20 ZİRVESİNE KATILACAK Ancak Başbakan Papandreu, halk oylamasını gerçekleştirmekte kararlı olduğunu söyledi. Yunan basınında çıkan haberlere göre, bakanlar kurulu toplantısında konuşan Papandreu, Brüksel'de Yunan ekonomisiyle ilgili alınan kararların uygulanması konusunda daha önce açıkladığı planlarında ve yol haritasında değişiklik yapmasının mümkün olmadığını belirterek, ''Her şey güven oylamasının yapılacağı cuma günü belli olacak'' dedi.

Bu konudaki tepkilere değinen Papandreu, ''Yunanistan'ın borçlarının azaltılmasından zarar gören sistemin kuduruk gibi tepki göstermesi doğal'' diye konuştu. Haberlerde, Papandreu'nun halk oylamasıyla ilgili kararına bakanlar kurulunda en az üç üyenin karşı çıktığı belirtildi. Yunan medyası, Papandreu'nun, Sarkozy ve Merkel'in daveti üzerine çarşamba günü Cannes'a gideceğini duyurdu.