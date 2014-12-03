Atina'da Olaylı Protesto

EĞİTİM HAKKI İÇİN AÇLIK GREVİNE BAŞLAYAN MAHKUMA DESTEK İÇİN DÜZENLENEN GÖSTERİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tutuklu bulunduğu cezaevinde yüksek eğitim hakkı için açlık grevi yapan Nikos Romanos'a destek amacıyla düzenlenen gösterilerde olay çıktı.

Kent merkezindeki Monastiraki Meydanı'nda toplanan ve kendilerini "hükümet karşıtı anarşistler" olarak tanımlayan yaklaşık 5 bin kişi, Eksarhia semtine doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve molotofkokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi üzerine arbede çıktı.

Eksarhia sokaklarında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmanın ardından 1 kişi gözaltına alınırken, 4 otomobil, 1 otobüs ve çok sayıda çöp bidonları ateşe verildi, banka şubesinde de hasar meydana geldi.

Bu arada, Yunan medyasına yansıyan haberlerde hükümetin Romanos'a eğitim olanağı sağlanması için yasal düzenleme yapmaya hazırlandığı belirtildi. Banka soygunculuğundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen 20 yaşındaki Nikos Romanos, yüksek eğitim sınavlarını kazanmasının ardından kendisine eğitim hakkı verilmesi için 10 Kasım'da açlık grevine başlamıştı.