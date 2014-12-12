Atina'daki İsrail Büyükelçiliğine Silahlı Saldırı Düzenlendi

Atina, 12 Aralık 14 : İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne sabaha karşı motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Atina'da Psihiko semtinde bulunan büyükelçilik binasına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Mermilerin isabet ettiği dış duvarlarda ve bazı pencerelerde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.15'te İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye gelen motosikletli dört kişi makineli tüfekle ateş edip kaçtı. Saldırının ardından olay yerinde inceleme başlatan polisin Kalaşnikof tipi silaha ait 54 boş kovan bulduğu öğrenildi.

Saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için İsrail Büyükelçiliği'ndeki ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı belirtildi.

(AA/ÖZ/ŞEB)